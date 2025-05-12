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У Британії зберуться очільники МЗС країн Євросоюзу — обговорять підтримку України та нові санкції проти Росії

09:11, 12 травня 2025
Зустріч, яку прийматиме глава МЗС Британії Девід Леммі, стане ключовим етапом у зміцненні європейської безпеки та підготовці до саміту з лідерами ЄС.
У Британії зберуться очільники МЗС країн Євросоюзу — обговорять підтримку України та нові санкції проти Росії
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12 травня у Великій Британії зберуться міністри закордонних справ Франції, Італії, Німеччини, Іспанії, Польщі та ЄС. Про це повідомляє Reuters.

Зустріч стосуватиметься підтримки України. На переговорах також можливе оголошення санкцій щодо РФ.

Вказується, що європейських колег у Британії прийматиме глава МЗС країни Девід Леммі.

Під час зустрічі окрім теми допомоги Україні також говоритимуть про розширення регіональної оборонної співпраці.

Така зустріч відбудеться напередодні саміту прем'єр-міністра Кіра Стармера з лідерами Євросоюзу, що очікується на початку наступного тижня.

За словами Леммі, союзники зіткнулися «з унікальним моментом для колективної безпеки нашого континенту».

«Виклик, який стоїть перед нами сьогодні, стосується не лише майбутнього України - він екзистенційний для Європи в цілому», - наголосив британський міністр.

Також вказується, що Леммі планував оголосити про подальші санкції проти осіб, які підтримують військову агресію РФ проти України.

Очікується, що під час зустрічі 12 травня глава МЗС Сполученого Королівства звучить заклик до зміцнення європейської безпеки.

За даними західних ЗМІ, на саміті з лідерами ЄС 19 травня Стармер сподівається укласти нову оборонну угоду з блоком, а також - покращити торгові зв'язки після Brexit.

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МЗС Великобританія Велика Британія

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