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Спроба обманути ТЦК — у Полтаві судитимуть чоловіків за підробку повісток

09:28, 12 травня 2025
Двоє мешканців Полтави виготовляли фейкові повістки, щоб ввести в оману представників ТЦК та уникнути справжньої мобілізації.
Спроба обманути ТЦК — у Полтаві судитимуть чоловіків за підробку повісток
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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У Полтаві судитимуть двох зловмисників, які виготовляли повістки на поліграфічному обладнанні. Про це повідомляє Полтавська обласна прокуратура.

Так, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох місцевих жителів – працівника підприємства, що надає поліграфічні послуги, та його знайомого.

Обом полтавцям інкримінують готування перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, а також підроблення офіційного документа, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 358 КК України).

Окрім цього, працівника підприємства обвинувачують у поширенні матеріалів, в яких міститься виправдовування, заперечення збройної агресії РФ проти України, а також глорифікація осіб, які її здійснюють, вчиненому повторно (ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, на початку 2025 року працівник підприємства на поліграфічному обладнанні виготовив повістки про виклик до ТЦК. Одну з них він віддав знайомому, який заповнив її, написавши номер повістки та свої персональні дані.

Підробками чоловіки мали намір вводити в оману представників територіальних центрів комплектування при перевірці документів та уникати видачі справжніх повісток.     

Також під час досудового розслідування встановлено, що з початку повномасштабного вторгнення працівник підприємства на своїй сторінці у забороненій в Україні соціальній мережі, а також під час спілкування зі знайомими у месенджері поширював тези ворожої пропаганди та возвеличував російських військових.   

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