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Школи без фастфуду: Іспанія запровадила суворі правила харчування для учнів

10:20, 12 травня 2025
Нові норми зобов’язують школи щотижня подавати рибу, щодня — овочі й фрукти, обмежують цукор у напоях та забороняють надлишок смажених страв у боротьбі з дитячим ожирінням.
Школи без фастфуду: Іспанія запровадила суворі правила харчування для учнів
Фото: unsplash
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В Іспанії запроваджено нові обов’язкові норми харчування для всіх державних і приватних шкіл, які мають на меті зменшити кількість жирної, смаженої їжі та солодких напоїв у раціоні дітей. Про це повідомляє The Guardian.

Згідно з указом, який набрав чинності цього тижня, у шкільному меню обов’язково мають бути фрукти, овочі, а також риба — щонайменше раз на тиждень.

Окрім цього, школи тепер зобов’язані пропонувати вегетаріанські та веганські опції.

Щонайменше 45% овочів і фруктів мають бути сезонними, бажано — місцевого виробництва, а 5% — з органічною сертифікацією. Про це заявив міністр у справах споживачів та соціального захисту Пабло Бустіндуй.

Дослідження, проведене 2023 року національним агентством з харчування, показало, що 37% шкіл подавали лише одну-дві порції свіжих овочів на тиждень, а деякі — значно перевищували рекомендовану норму смажених страв (двічі на тиждень). У 1 200 школах риба взагалі не з’являлась у меню.

Нові правила також забороняють подавати напої з вмістом цукру понад 5%, а також обмежують рівень кофеїну, жирів і солі. Згідно з урядовими даними, 70% напоїв із торговельних автоматів у школах перевищували допустимі норми цукру й кофеїну.

Готові страви, як-от піци чи пироги, які не приготовані у шкільній кухні, дозволено подавати не частіше ніж раз на місяць, а смажену їжу дозволено готувати лише на оливковій або соняшниковій олії.

Хоча Іспанія відома середземноморською дієтою, ще 2019 року понад 40% дітей віком від 6 до 9 років мали надлишкову вагу, а 17,3% страждали від ожиріння. За даними за 2023 рік, рівень ожиріння серед дорослих склав 20,3%, а серед дітей — 15,9%, що, втім, на 4% менше, ніж у 2019-му.

Проблема має чіткий соціальний вимір: у родинах із доходом менше 18 000 євро на рік надмірна вага спостерігається у 46,7% дітей, тоді як у родинах із доходом понад 30 000 євро — у 29,2%.

«Цей закон зменшить нерівність. Відтепер щодня усі діти та підлітки, незалежно від доходу їхніх родин, матимуть доступ до здорової й поживної їжі», — наголосив міністр Бустіндуй.

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