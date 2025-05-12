Чи може посадова особа комунального підприємства отримати електронний підпис на незахищеному носії

Посадова особа комунального підприємства може отримати електронний підпис на незахищеному носії, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, надаючи при цьому пакет реєстраційних документів як для юридичної особи.

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Головне управління ДПС у Житомирській області роз’яснило особливості отримання електронного підпису посадовою особою комунального підприємства на незахищеному носії.

Так, відповідно до частини другої ст. 169 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-ІV територіальні громади можуть створювати юридичні особи публічного права (комунальні підприємства, спільні комунальні підприємства, навчальні заклади тощо) у випадках та в порядку, встановлених Конституцією України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР та законом.

Згідно з частиною першою ст. 63 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року № 436-IV комунальне підприємство – це підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади.

Відповідно до частини 3 ст. 17 Закону України від 5 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» Кабінетом Міністрів України встановлюється Порядок використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях державної форми власності.

Законодавством не передбачено обмежень щодо використання посадовими особами комунальних підприємств виключно кваліфікованих електронних підписів та печатки.

Таким чином, посадова особа комунального підприємства може отримати електронний підпис на незахищеному носії, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, надаючи при цьому пакет реєстраційних документів як для юридичної особи.

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