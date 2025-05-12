Ушедшему в СЗЧ сержанту ВСУ назначили залог 60,5 тысяч грн за хранение гранаты

Суд применил меру пресечения к сержанту, самовольно покинувшему воинскую часть, подозреваемому в незаконном обращении с взрывными веществами.

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Следственным судьей Центрального районного суда г. Николаева Владимиром Лященко применена мера пресечения к сержанту ВС Украины, который самовольно покинул воинскую часть в октябре прошлого года и подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.263 УК Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального районного суда г. Николаева.

Согласно материалам ходатайства, подозреваемый незаконно приобрел два корпуса гранаты Ф-1, несколько взрывателей и гранату иностранного производства и хранил их по месту своего проживания до момента изъятия.

На судебном заседании прокурор поддержал ходатайство и просил определить размер залога.

Подозреваемый и защитник возражали против ходатайства и просили применить меру пресечения в виде домашнего ареста.

По результатам рассмотрения суд пришел к выводу об обоснованности подозрения, что подтверждается исследованными материалами, в частности справками о категории взрывоопасности обнаруженных предметов. Кроме того, существуют риски уклонения от следствия и суда, незаконного влияния на свидетелей, совершения другого уголовного правонарушения.

В связи с этим следственный судья постановил применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с определением суммы залога в размере 60 560 гривен.

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