Чоловік у Харкові влаштував стрілянину з балкону — як з’ясувалося, зброя була іграшковою

У Харкові місцеві жителі повідомили в поліцію про стрілянину з балкону на вулиці Мироносицькій. Про це повідомляє поліція регіону.
Інцидент стався ввечері 10 травня. На місце одразу прибули правоохоронці.
У ході перевірки інформація частково підтвердилась. Правоохоронці встановили, що з балкону однієї з квартир стріляв місцевий мешканець. Як з’ясувалося, чоловік використовував іграшковий пістолет.
Поліцейські провели з громадянином профілактичну бесіду щодо недопущення подібних дій, які можуть викликати занепокоєння серед мешканців. Також було відібрано письмове пояснення.
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