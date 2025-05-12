Чоловік у Харкові влаштував стрілянину з балкону — як з’ясувалося, зброя була іграшковою

В центрі Харкова чоловік відкрив вогонь з балкону, але коли приїхала поліція, виявилось, що це була лише іграшка.

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У Харкові місцеві жителі повідомили в поліцію про стрілянину з балкону на вулиці Мироносицькій. Про це повідомляє поліція регіону.

Інцидент стався ввечері 10 травня. На місце одразу прибули правоохоронці.

У ході перевірки інформація частково підтвердилась. Правоохоронці встановили, що з балкону однієї з квартир стріляв місцевий мешканець. Як з’ясувалося, чоловік використовував іграшковий пістолет.

Поліцейські провели з громадянином профілактичну бесіду щодо недопущення подібних дій, які можуть викликати занепокоєння серед мешканців. Також було відібрано письмове пояснення.

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