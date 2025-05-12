США і Китай погодили торгове перемир’я на 90 днів зі зниженням мит

США і Китай тимчасово знижують мита на 90 днів.

Фото: standard.co.uk

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», США і Китай погодили торгову угоду.

Згодом було оприлюднено деталі угоди сторін. У документі зазначено, що «США змінять застосування ставки мита на товари з Китаю, призупинивши дію 24 відсоткових пунктів цієї ставки на початковий період у 90 днів».

Угода передбачає:

- Китай знизить мита на американські товари з 125% до 10% на 90 днів.

- США тимчасово знижують мита на китайські товари з 145% до 30% на 90 днів.

- Нові тарифи включають базову ставку 10% і додаткові 20% як надбавку за проблему фентанілу.

«Після виконання вищезазначених дій Сторони створять механізм для продовження обговорення економічних і торговельних відносин», — йдеться в заяві Білого дому.

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