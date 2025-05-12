Єлисейський палац спростовував фейк РФ про серветку Макрона, яку назвали «пакетиком»

У Франції висміяли фейк РФ про «пакетик з порошком» перед Макроном — це звичайна серветка.

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В Офісі президента Франції відреагували на фейк, який одразу підхопили росіяни про серветку, якою користувався Емманюель Макрон у потязі дорогою до Києва.

У дописі Єлисейського палацу в Х, оприлюднили два фото з вагона поїзда та підписом із поясненнями.

ЗМІ РФ поширили фейк про нібито «пакетик із білим порошком» на столі, за яким сидів Макрон разом з Фрідріхом Мерцом та Кіром Стармером.

На першому фото зображено серветку на столі та вказано пояснення:

«Це серветка, щоб витиратися».

На другому – представники лідерів європейських країн, з підписом:

«Це – європейська єдність, щоб просувати мир».

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