Єлисейський палац спростовував фейк РФ про серветку Макрона, яку назвали «пакетиком»

В Офісі президента Франції відреагували на фейк, який одразу підхопили росіяни про серветку, якою користувався Емманюель Макрон у потязі дорогою до Києва.
У дописі Єлисейського палацу в Х, оприлюднили два фото з вагона поїзда та підписом із поясненнями.
ЗМІ РФ поширили фейк про нібито «пакетик із білим порошком» на столі, за яким сидів Макрон разом з Фрідріхом Мерцом та Кіром Стармером.
На першому фото зображено серветку на столі та вказано пояснення:
«Це серветка, щоб витиратися».
На другому – представники лідерів європейських країн, з підписом:
«Це – європейська єдність, щоб просувати мир».
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