Над Україною зійде Квіткова повня — що це за явище і коли його можна побачити

Цьогорічна Квіткова повня припаде на вечір 12 травня та здивує незвично малим розміром Місяця.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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У нічному небі над Україною 12 травня з’явиться рідкісне й особливо красиве видовище — Квіткова повня.

Але цього разу повний Місяць буде не зовсім звичним: супутник Землі перебуватиме в апогеї, тож ми побачимо так званий мікромісяць — менший за розміром, але не менш вражаючий.

Повню можна буде спостерігати ввечері 12 травня. Максимальна фаза настане о 16:56 за всесвітнім часом — коли в Україні ще буде день. Але найкрасивіше видовище відкриється трохи пізніше, після заходу Сонця: приблизно о 19:30 за київським часом Місяць з’явиться над горизонтом.

У цей час він перебуватиме в сузір’ї Терезів, поблизу межі зі Скорпіоном. Поруч із яскравим диском можна буде побачити зорі Зубен Ельгенубі (альфа Терезів) і Антарес (альфа Скорпіона), тож зоряне небо обіцяє справді чарівну картину.

Мікроповнею називають повний Місяць, який збігається з моментом перебування супутника Землі в апогеї — найвіддаленішій точці його орбіти. Через це диск виглядає приблизно на 5% меншим, ніж зазвичай. Для людського ока ця різниця майже непомітна, але фотографи та астрономи точно її оцінять.

Цьогорічна мікроповня — завершальна в серії таких явищ, що повторювалися останніми місяцями через специфіку обертання Місяця.

Назва «Квіткова» закріпилася лише в ХХ столітті завдяки американському виданню Old Farmer’s Almanac. У 1930-х роках воно популяризувало традицію давати кожній повні поетичну назву, що згодом поширилася у світі. Травень — пора цвітіння, тож символіка цілком природна, хоча квіти, звісно, не розкриваються лише у ніч повні.

Цікаво, що в різних культурах травнева повня мала інші назви. Наприклад, кельти називали її Яскравою, у китайській традиції вона відома як Драконяча, а народ черокі звав її Землеробською. У південній півкулі, де травень — початок зими, її називали Морозною.

Якщо 12 травня небо буде чистим, обов’язково погляньте вгору після заходу Сонця. Весняний вечір, квіти довкола і ніжне світло мікромісяця — чудова нагода на мить зупинитися і помилуватися красою космосу.

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