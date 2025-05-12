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На Рівненщині завербовані 18-річні диверсанти намагалися підірвати поліцію

16:15, 12 травня 2025
Вони викликали поліцію на виклик про вбивство та підірвали вибухівку.
На Рівненщині завербовані 18-річні диверсанти намагалися підірвати поліцію
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На Рівненщині Служба безпеки України та Нацполіція запобігли теракту: двоє молодих чоловіків, завербованих російськими спецслужбами, намагалися підірвати слідчо-оперативну групу. На місці «вбивства», яке виявилось пасткою, вони встановили дві радіокеровані вибухівки. На щастя, вибух не призвів до жертв, а виконавців оперативно затримали. Про це повідомили у поліції.

Повідомлення про тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті та сокиру поруч надійшло до поліції о 19:30.

На місце прибули слідчі, які, піднявшись на другий поверх закинутої будівлі, почули клацання — спрацював запал. Поліцейські встигли відбігти, і через кілька секунд пролунав вибух.

Під час обстеження вибухотехніки виявили ще одну саморобну вибухівку, яка не здетонувала.

Оперативники карного розшуку спільно з СБУ та прокуратурою затримали двох підозрюваних — 18-річних мешканців Рівного. За даними слідства, за вказівкою російського куратора вони виготовили два СВП з бойовими гранатами, саморізами та телефонами для дистанційного підриву.

Усі складові для вибухівки зловмисники забрали з конкретного місця, яке вказав російський куратор. Крім вибухівки, вони встановили камери та датчики руху для відстеження прибуття поліції.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258 ККУ — терористичний акт. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі триває слідство для встановлення інших осіб, причетних до організації злочину.

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СБУ Національна поліція поліція Рівне

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