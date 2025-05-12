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У Тайвані роботодавиця розрахувалася з працівницею 690 монетами — за «погане ставлення до роботи»

18:31, 12 травня 2025
19-річна працівниця отримала останню зарплату в пакеті з дріб’язком, а роботодавиця пояснила це «виховним жестом» через прогули та неповагу до колективу.
У Тайвані роботодавиця розрахувалася з працівницею 690 монетами — за «погане ставлення до роботи»
Фото: unsplash
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У Тайвані 19-річна працівниця напоїв отримала свою останню зарплату в розмірі 6 972 нових тайванських доларів (близько 215 доларів США) у вигляді монет різного номіналу. Про інцидент повідомляє South China Morning Post.

Так, свою зарплату дівчина отримала у пластиковому пакеті, який важив кілька кілограмів. Вміст — монети по 1, 5 і 10 доларів. Щоб внести цю суму на рахунок, дівчині знадобилася понад година в банку.

За її словами, в пакеті бракувало ще 20 доларів. Коли вона про це згадала, роботодавиця пожартувала перед іншими: «О, жебрачка прийшла, дайте їй ті 20 доларів».

У коментарі ЗМІ власниця крамниці заявила, що вчинила так навмисно, назвавши це «шоковим вихованням». За її словами, працівниця неодноразово без попередження не з’являлася на зміну, грубо поводилася з колегами й, за словами самої власниці, одного разу на пояснення про її погану комунікацію відповіла: «Я просто щойно прокинулась».

Також господарка стверджує, що дівчина просила аванс після лише місяця роботи, а згодом тричі зникала без пояснень. Підприємиця додала, що погодилася б обміняти монети на купюри, якби працівниця вибачилася, але та відмовилась.

Представник Департаменту охорони праці мерії Тайнаня Лі Сюаньчан зазначив: «Фактичного порушення закону не було, оскільки сума і строк виплати дотримані. Але з моральної точки зору така поведінка неприйнятна».

У мережі інцидент викликав шквал критики.

Цей випадок нагадав про схожий інцидент у китайській провінції Сичуань, де роботодавець виплатив зарплату працівнику у вигляді 10 кг монет на суму 8 000 юанів. У суді йому наказали перерахувати гроші. Не витримавши процесу, він зрештою відмовився рахувати самостійно, переказав суму на рахунок і письмово вибачився.

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