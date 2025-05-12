Стефанишина представит достижения Украины в сфере судебной реформы в Европарламенте

Ольга Стефанишина представит в Брюсселе прогресс Украины в судебной реформе — выступит на спецзаседании Комитета по правовым вопросам Европарламента.

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Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — Министр юстиции Украины Ольга Стефанишина выступит на специальном заседании Комитета по правовым вопросам Европарламента.

Как указывается, Вице-премьер-министр находится с рабочим визитом в Брюсселе, Бельгия. Она выступит на специальном заседании Комитета по правовым вопросам Европарламента по приглашению председателя Комитета Ильхана Кючюка.

Во время обсуждений с депутатами Европарламента будут представлены достижения Украины в сфере судебной реформы, в обеспечении прозрачности и подотчетности, а также обозначены цели и приоритеты дорожной карты трансформаций в сфере верховенства права, подготовленной в рамках переговорного процесса о вступлении в ЕС.

Также она проведет встречу с Комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос, послами государств — членов ЕС. Ключевые вопросы: прогресс Украины на пути интеграции в Европейский Союз, трансформации Украины и ожидания в отношении процесса расширения ЕС.

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