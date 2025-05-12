У Резерв+ не можуть відображатися дані про порушення військового обліку, якщо ТЦК не складав ані протоколу, ані постанови – позиція суду

ТЦК вніс до Реєстру «Оберіг» дані про порушення чоловіком військового обліку за те, що той особисто не прибув до ТЦК по досягненню 25 років, але ані протоколу, ані постанови ТЦК не склав.

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Якщо ТЦК не складав ані протокол, ані постанову про притягнення особи до адміністративної відповідальності за порушення військового обліку, то внесення відповідних відомостей до Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» є протиправним. Відповідно, якщо не було складено протокол чи постанову про притягнення до відповідальності, то і у Резерв+ не може відображатися інформація про порушення військового обліку. Відповідний висновок зробив Дніпропетровський окружний адміністративний суд у постанові від 30 квітня 2025 року по справі №160/31249/24.

Обставини справи

Чоловік у листопаді 2024 року позивач звернувся до суду з позовом, в якому просив визнати протиправними дії ТЦК, які полягають у внесенні до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів «Оберіг» даних про порушення ним правил військового обліку і зобов`язати ТЦК виправити цю інформацію.

Позивач зазначив, що під час оновлення облікових даних дізнався, що ним нібито було порушено правила військового обліку. Ця інформація відображена в його електронному військово-обліковому документі, тобто у Резерв+.

Після скарги ТЦК відповів, що позивач особисто не прибув до ТЦК після досягнення 25-річного віку, чим здійснив порушення.

Проте, жодних постанов або протоколів про адміністративне правопорушення складено не було.

ТЦК у відзиві вказав, що у разі досягнення 25-річного віку військовозобов`язані особи підлягають зняттю з обліку призовників та взяттю на облік військовозобов`язаних. Порушення правил військового обліку включає неявку до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії.

Зі свого боку, позивач стверджував, що він перебуває на військовому обліку в статусі військовозобов`язаного, а також, що ані порядок, ані додаток до порядку не містять обов`язку особисто з`являтися до ТЦК після досягнення 25-річного віку.

Позиція суду

Суд вказав, що ТЦК є органом ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів та повинен забезпечувати актуалізацію його бази даних.

Пункт 20-1 частини першої статті 7 Закону про Реєстр військовозобов’язаних №1951-VIII передбачає що до персональних даних призовника, військовозобов`язаного та резервіста належать: відомості про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дата, номер, короткий зміст протоколу та/або постанови про адміністративне правопорушення).

Таким чином, до Реєстру вносяться дані саме про притягнення до відповідальності за порушення правил обліку.

Як встановлено судом, та не заперечується відповідачем, позивач не притягнутий до адміністративної відповідальності.

З огляду на викладене, позивач не був притягнутий відповідачем до адміністративної відповідальності на підставі ч. 3 ст. 210 КУпАП.

Оскільки факту притягнення до відповідальності позивача не було (суд встановив, що протокол по КУпАП відносно позивача ТЦК не складався), суд зазначає, що відомості до Реєстру внесені безпідставно.

Той факт, що відповідач посилається на те, що громадянин особисто не прибув до ТЦК по досягненню 25 річного віку, чим порушив Закон «Про військовий обов`язок та військову службу», не є відомостями, які вносяться до реєстру, оскільки, як зазначалось, це не є фактом притягнення до відповідальності.

Внесення до Реєстру даних про позивача призвело до порушення його прав, оскільки, як встановлено, до Національної поліції надсилалося звернення уповноваженими особами ТЦК про доставлення громадянина за вчинення ним правопорушення передбаченого статтею 210 Кодексу України про адміністративне правопорушення.

При цьому, як встановлено, факт вчинення позивачем правопорушення передбаченого статтею 210 КУпАП не доведено, оскільки протокол не складався, факт притягнення до відповідальності відсутній.

Оскільки за приписами частин восьмої, дев`ятої статті 5 Закону №1951-VIII органами ведення Реєстру є, зокрема, районні (об`єднані районні), міські (районні у місті, об`єднані міські) ТЦК, відновлення порушених прав позивача належить здійснити шляхом зобов`язання саме ТЦК , як орган ведення Реєстру, вчинити певні дії.

Беручи до уваги вище наведене, суд дійшов висновку про задоволення позову з викладених вище підстав.

Отже, суд визнав протиправними дії ТЦК, які полягають у внесенні до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів даних про порушення правил військового обліку позивачем і зобов`язав виключити з Реєстру відповідні дані.

Автор: Наталя Мамченко

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