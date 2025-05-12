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Пішла з життя суддя Солом'янського райсуду Києва Леся Зуєвич

12:32, 12 травня 2025
Обірвалося життя судді Солом'янського райсуду Києва Лесі Зуєвич.
Пішла з життя суддя Солом'янського райсуду Києва Леся Зуєвич
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Пішла з життя суддя Солом’янського районного суду міста Києва Зуєвич Леся Леонідівна. Про це повідомив офіційний сайт суду.

«Леся Леонідівна була доброю, щирою та світлою людиною, яка назавжди залишиться в серці кожного з нас.

Висловлюємо глибокі та щирі співчуття родині Лесі Леонідівни, поділяючи їх невимовний біль з приводу важкої, непоправної втрати. Світла та вічна пам'ять нашій Лесі Леонідівні…», - написали у суді.

Редакція «Судово-юридичної газети» висловлює глибокі співчуття рідним і близьким Лесі Леонідівни.

суддя Київ Солом'янський районний суд Києва

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