Пішла з життя суддя Солом'янського райсуду Києва Леся Зуєвич

Обірвалося життя судді Солом'янського райсуду Києва Лесі Зуєвич.

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Пішла з життя суддя Солом’янського районного суду міста Києва Зуєвич Леся Леонідівна. Про це повідомив офіційний сайт суду.

«Леся Леонідівна була доброю, щирою та світлою людиною, яка назавжди залишиться в серці кожного з нас.

Висловлюємо глибокі та щирі співчуття родині Лесі Леонідівни, поділяючи їх невимовний біль з приводу важкої, непоправної втрати. Світла та вічна пам'ять нашій Лесі Леонідівні…», - написали у суді.

Редакція «Судово-юридичної газети» висловлює глибокі співчуття рідним і близьким Лесі Леонідівни.