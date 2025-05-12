Інсульт на замовлення — у Києві жінка за 6 тисяч доларів обіцяла знайомому ухилення від мобілізації

Киянка запевняла, що має зв’язки в лікарні й може забезпечити фальшивий діагноз, який дозволить зняти чоловіка з військового обліку.

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У Києві повідомлено про підозру жінці, яка за 6 тисяч доларів обіцяла домовитись з лікарями про вигаданий інсульт для військовозобов’язаного. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Встановлено, що чоловік у приватній розмові поскаржився знайомій, що через війну він, як всі інші чоловіки, не може вільно виїжджати за кордон, оскільки є військовозобов’язаним.

На це жінка заявила, що «все легко виправити». Мовляв, вона має знайомих в одній з лікарень та може домовитися про встановлення йому потрібного діагнозу, приміром, зазначити у його документах перенесений інсульт, завдяки чому чоловік буде визнаний непридатним до військової служби та знятий з військового обліку.

Свою «допомогу» киянка оцінила у 6 тисяч доларів. Її затримали одразу після одержання грошей.

Киянці повідомлено про підозру (ч.3 ст. 369-2 КК України). Підозрюваній вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу.

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