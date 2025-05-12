Практика судів
  1. В Україні

Інсульт на замовлення — у Києві жінка за 6 тисяч доларів обіцяла знайомому ухилення від мобілізації

13:00, 12 травня 2025
Киянка запевняла, що має зв’язки в лікарні й може забезпечити фальшивий діагноз, який дозволить зняти чоловіка з військового обліку.
Інсульт на замовлення — у Києві жінка за 6 тисяч доларів обіцяла знайомому ухилення від мобілізації
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві повідомлено про підозру жінці, яка за 6 тисяч доларів обіцяла домовитись з лікарями про вигаданий інсульт для військовозобов’язаного. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Встановлено, що чоловік у приватній розмові поскаржився знайомій, що через війну він, як всі інші чоловіки, не може вільно виїжджати за кордон, оскільки є військовозобов’язаним.

На це жінка заявила, що «все легко виправити». Мовляв, вона має знайомих в одній з лікарень та може домовитися про встановлення йому потрібного діагнозу, приміром, зазначити у його документах перенесений інсульт, завдяки чому чоловік буде визнаний непридатним до військової служби та знятий з військового обліку.

Свою «допомогу» киянка оцінила у 6 тисяч доларів. Її затримали одразу після одержання грошей.

Киянці повідомлено про підозру (ч.3 ст. 369-2 КК України). Підозрюваній вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура хабар Київ військові повістка підозрюваний мобілізація військовозобов'язаний військовий облік військова служба лікарня

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суд ЄС винесе рішення у справі Pfizergate щодо того, чи порушила Урсула фон дер Ляєн принцип прозорості при укладанні угоди на закупівлю вакцин

Суд ЄС у своєму рішенні по справі «Pfizergate» оцінить, чи порушила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн правила прозорості при листуванні з керівником фармкомпанії щодо багатомільярдної угоди на закупівлю вакцин.

У Резерв+ не можуть відображатися дані про порушення військового обліку, якщо ТЦК не складав ані протоколу, ані постанови – позиція суду

ТЦК вніс до Реєстру «Оберіг» дані про порушення чоловіком військового обліку за те, що той особисто не прибув до ТЦК по досягненню 25 років, але ані протоколу, ані постанови ТЦК не склав.

Виконання вимог правоохоронців не є підставою для визнання порушення ПДР вчиненим у стані крайньої необхідності – Верховний Суд

Засуджений вказував, що судами не застосовано ст. 39 КК, оскільки не взято до уваги виконання ним обов’язкових для виконання вказівок працівника правоохоронного органу.

Якщо справжній намір був отримати гроші, а не організувати перенаправлення через кордон військовозобов’язаного, то дії слід кваліфікувати як шахрайство – Верховний Суд

Дії слід кваліфікувати як шахрайство, а не як організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон, якщо особа мала намір отримати гроші, а не виконати обіцяне – Верховний Суд.

Компенсація за житло військовим є можливою лише у порядку черговості та на підставі рішення житлової комісії – Верховний Суд

Верховний Суд висловився стосовно можливості отримання військовими компенсації за житло лише у порядку черговості.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентин Томилко
    Валентин Томилко
    суддя Полтавського апеляційного суду
  • Ольга Ніколаєва
    Ольга Ніколаєва
    суддя Харківського окружного адміністративного суду