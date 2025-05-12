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Гаваї отримають $700 мільйонів компенсації від фармкомпаній через неефективні ліки для азійського населення

20:19, 12 травня 2025
Гаваї виграли справу проти фармгігантів, які не попередили, що популярний препарат Plavix майже не діє на понад половину місцевого населення.
Гаваї отримають $700 мільйонів компенсації від фармкомпаній через неефективні ліки для азійського населення
Фото: unsplash
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Гаваї досягли історичної судової перемоги: штат отримає 700 мільйонів доларів від фармацевтичних компаній Bristol Myers Squibb та Sanofi за те, що ті не попередили пацієнтів про знижену ефективність кроворозріджувального препарату Plavix у людей азійського, полінезійського та гавайського походження. Про це повідомляє Courthouse News.

Про угоду оголосили 10 травня — після років судової тяганини, яка розпочалася ще у 2014 році. Тоді прокуратура штату звинуватила компанії у введенні споживачів в оману та порушенні законів про захист прав споживачів.

У чому суть справи:

Препарат Plavix використовувався для зниження ризику інфарктів, інсультів і тромбозів і з 1998 року активно рекламувався як ефективніша альтернатива аспірину. У Гаваях між 1998 і 2010 роками його призначали понад 800 тисяч разів.

Однак, як виявилось, Plavix працює лише після активації печінковими ферментами, і у людей з певними генетичними мутаціями цей механізм може не запускатися. Такі мутації частіше зустрічаються саме серед представників азійських, тихоокеанських та корінних гавайських народів, які становлять понад 60% населення штату.

FDA (Управління з контролю за якістю продуктів і ліків США) зобов’язало компанії додати відповідне попередження на упаковці лише у 2010 році — через 12 років після запуску препарату. Саме це й стало підставою для позову.

Позиція сторін:

Хоча у 2021 році суд першої інстанції вже присудив Гаваям 834 мільйони доларів у схожій справі, компанії продовжували заперечувати провину. Вони заявляли, що «судове рішення суперечить доказам і науковим даним», а препарат залишається «безпечним і ефективним, зокрема для людей азійського походження».

Попри це, сторони домовилися про мирову угоду. Обидві компанії мають переказати кошти до 9 червня. Кошти будуть поділені порівну.

Куди спрямують компенсацію:

За словами губернатора штату Джоша Гріна, отримані гроші будуть спрямовані на охорону здоров’я: «Це історична перемога для Гаваїв. Ми плануємо використати ці кошти для посилення медичних послуг та підтримки охорони здоров’я по всьому штату».

Остаточний план розподілу коштів поки не оприлюднено. Очікується, що фінансування отримає низка недофінансованих програм.

Цей випадок став одним із найбільших рішень про компенсацію в історії штату.

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суд США компенсація

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