Госсекретарь США Рубио на встрече в Ватикане обсудил прекращение войны в Украине

Марко Рубио сказал, что США ценят свое партнерство со Святым Престолом, поскольку «мы работаем над продвижением свободы религии во всем мире и прекращением российско-украинской войны».

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Государственный секретарь США Марко Рубио встретился с официальными лицами Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином, архиепископом Полом Ричардом Галлахером и кардиналом Маттео Дзуппи в преддверии инаугурационной мессы Папы Римского Льва XIV в Ватикане. Среди тем разговора – прекращение российско-украинской войны.

"Соединенные Штаты ценят свое партнерство со Святым Престолом, поскольку мы работаем над продвижением свободы религии во всем мире и прекращением российско-украинской войны", – отметил Рубио в соцсети X.

Накануне Пьетро Паролин сообщил, что Папа Римский Лев XIV готов предоставить Ватикан в качестве места встреч Украины и РФ после того, как стамбульские переговоры продемонстрировали свою неэффективность.

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