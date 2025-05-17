Обмін полоненими «1000 на 1000» може відбутися наступного тижня, — Кирило Буданов

ГУР опрацьовує списки полонених для обміну.

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Наймасштабніший обмін полоненими між Україною і рф у форматі "1000 та 1000" може відбутися вже наступного тижня. Про це заявив начальник ГУР Кирило Буданов у коментарі ТСН.

«Сподіваюсь, це станеться на наступному тижні. За списками, ви ж розумієте — буде обмін, скажімо так, кого зможемо забрати — того будемо забирати. І так само віддавати», — заявив Буданов

Як повідомляла «Судово-юридична газета», під час перемовин між делегаціями України та РФ у Стамбулі сторони домовилися про обмін полоненими «тисяча на тисячу».

ГУР почало роботу над списками тих осіб, які будуть повернені під час обміну «1000 на 1000».

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