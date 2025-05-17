У Львові чоловік розмалював скульптуру Божої Матері

Чоловік пояснив, що розмалював релігійну скульптуру з хуліганських мотивів.

Фото із соцмереж

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Львові поліцейські повідомили про підозру чоловіку, який пошкодив скульптуру Божої Матері у Львові. Як вказали у поліції, 15 травня о 2:40 до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі пошкодили статую Божої Матері, встановлену за кошти релігійної громади.

Правоохоронці, коли вивчили записи камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина», встановили, що до вчинення порушення причетний 48-річний мешканець Львова. Він пояснив, що розмалював релігійну скульптуру з хуліганських мотивів.

Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – штраф від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.

Досудове розслідування триває.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.