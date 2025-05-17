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Во Львове мужчина разрисовал скульптуру Богородицы

20:49, 17 мая 2025
Мужчина объяснил, что разрисовал религиозную скульптуру из хулиганских побуждений.
Во Львове мужчина разрисовал скульптуру Богородицы
Фото из соцсетей
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Во Львове полицейские сообщили о подозрении мужчине, повредившему скульптуру Богородицы. Как указали в полиции, 15 мая в 2:40 поступило сообщение о том, что неизвестные повредили статую Богородицы, установленную за средства религиозной общины.

Правоохранители, изучив записи камер видеонаблюдения системы «Безопасная Львовщина», установили, что к правонарушению причастен 48-летний житель Львова. Он объяснил, что разрисовал религиозную скульптуру из хулиганских побуждений.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — штраф от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, либо ограничение свободы на срок до пяти лет.

Досудебное расследование продолжается.

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полиция Львов подозреваемый

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