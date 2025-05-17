В Харьковском СИЗО заключенный до смерти избил сокамерника

Заключенный во время внезапного конфликта нанес телесные повреждения сокамернику, от чего тот умер.

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В Харькове одному из заключенных следственного изолятора сообщили о подозрении в убийстве своего сокамерника. Об этом сообщает Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний.

По данным ведомства, инцидент произошел 14 мая в государственном учреждении "Харьковский следственный изолятор". Во время внезапного конфликта между двумя заключенными один из них нанес смертельные телесные повреждения своему сокамернику. От полученных травм последний умер на месте. Следствие продолжается.

В Минюсте отметили, что трагический случай подчеркивает важность надлежащего контроля и обеспечения безопасности в местах лишения свободы.

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