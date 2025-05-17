У Харківському СІЗО ув'язнений до смерті побив співкамерника

В’язень під час раптового конфлікту завдав тілесних ушкоджень співкамернику, від чого той помер.

Фото: Північно-Східне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції

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У Харкові одному з ув’язнених слідчого ізолятора повідомили про підозру у вбивстві свого співкамерника. Про це повідомляє Північно-Східне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань.

За даними відомства, інцидент стався 14 травня в державній установі «Харківський слідчий ізолятор». Під час раптового конфлікту між двома в’язнями один із них наніс смертельні тілесні ушкодження своєму співкамернику. Від отриманих травм останній помер на місці. Слідство триває.

У Мін’юсті зазначили, що трагічний випадок підкреслює важливість належного контролю та забезпечення безпеки у місцях позбавлення волі.

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