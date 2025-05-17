Налоговая объясняет, что будет за выдачу фискального чека без цифрового кода акцизной марки на спиртное

Выдача чека без кода акциза считается нарушением.

Фото: Дзеркало тижня

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Налоговая служба в Одесской области разъясняет, какая ответственность ожидает предпринимателя за выдачу фискального чека без цифрового кода акцизной марки на спиртное.

Указывается, что согласно ст. 3 Закона Украины от 6 июля 1995 года № 265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» с изменениями и дополнениями (далее – Закон № 265) субъекты хозяйствования, осуществляющие расчетные операции в наличной и/или в безналичной форме (с применением электронных платежных средств, платежных чеков, жетонов и т. п.) при продаже товаров (оказании услуг) в сфере торговли, общественного питания и услуг, а также операции по приему наличных средств для осуществления платежной операции, в частности, обязаны:

проводить расчетные операции на полную сумму покупки (оказания услуги) через зарегистрированные, опломбированные в установленном порядке и переведенные в фискальный режим работы регистраторы расчетных операций (далее – РРО) либо через зарегистрированные фискальным сервером контролирующего органа программные РРО (далее – ПРРО) с созданием в бумажной и/или электронной форме соответствующих расчетных документов, подтверждающих выполнение расчетных операций, либо в случаях, предусмотренных Законом № 265, с применением зарегистрированных в установленном порядке расчетных книжек (далее – РК);

предоставлять лицу, которое получает или возвращает товар, получает услугу или отказывается от нее, включая те, заказ или оплата которых осуществляется с использованием сети Интернет, при получении товаров (услуг) в обязательном порядке расчетный документ установленной формы и содержания на полную сумму проведенной операции, созданный в бумажной и/или электронной форме (в том числе, но не исключительно, с воспроизведением на дисплее РРО или дисплее устройства, на котором установлен ПРРО, QR-кода, который позволяет лицу осуществлять его считывание и идентификацию с расчетным документом по структуре данных, содержащихся в нем, и/или с отправкой электронного расчетного документа на предоставленный таким лицом абонентский номер или адрес электронной почты);

проводить расчетные операции через РРО и/или ПРРО для подакцизных товаров с использованием режима программирования с указанием кода подакцизной подкатегории согласно УКТ ВЭД, наименования товаров, цен товаров и учета их количества, а также с указанием цифрового значения штрихового кода марки акцизного налога (серия и номер) при розничной торговле алкогольными напитками.

При этом, расчетный документ — это документ установленной формы и содержания (кассовый чек, товарный чек, расходный чек, расчетная квитанция, проездной документ и т. п.), который подтверждает факт продажи (возврата) товаров, оказания услуг, операций по выдаче наличных средств держателям электронных платежных средств, получения (возврата) средств, торговли валютными ценностями в наличной форме, созданный в бумажной и/или электронной форме (электронный расчетный документ) в случаях, предусмотренных Законом № 265, зарегистрированным в установленном порядке РРО или ПРРО, либо заполненный вручную (ст. 2 Закона № 265).

Форма и содержание фискального кассового чека на товары (услуги) (далее – фискальный чек) и других расчетных документов, предоставление которых покупателю является обязательным, установлены Положением о форме и содержании расчетных документов/электронных расчетных документов, утвержденным приказом Министерства финансов Украины от 21.01.2016 № 13 с изменениями и дополнениями (далее – Положение № 13).

Пунктом 2 разд. II Положения № 13 установлено, что фискальный кассовый чек на товары (услуги) по форме № ФКЧ-1 (приложение 1 к Положению № 13) должен содержать обязательные реквизиты, в частности, такие как цифровое значение штрихового кода марки акцизного налога (серия и номер) на алкогольные напитки либо уникальный идентификатор электронной марки акцизного налога, либо серийный номер электронной марки акцизного налога (указываются в случаях, предусмотренных законодательством) (строка 9 фискального кассового чека).

Установленные в Положении № 13 требования к содержанию расчетных документов определяют обязательные реквизиты расчетных документов/электронных расчетных документов. В случае отсутствия в документе хотя бы одного из обязательных реквизитов, а также несоблюдения сферы его назначения, такой документ не принимается как расчетный (п. 3 разд. I Положения № 13).

Пунктом 1 ст. 17 Закона № 265 установлено, что за нарушение требований Закона № 265 к субъектам хозяйствования, осуществляющим расчетные операции, по решению соответствующих контролирующих органов применяются финансовые санкции в таких размерах:

- в случае установления в ходе проверки факта, в частности, невыдачи (в бумажной и/или электронной форме) соответствующего расчетного документа, подтверждающего выполнение расчетной операции, либо ее проведения без использования РК на отдельном хозяйственном объекте такого субъекта хозяйствования:

100% суммы, на которую осуществлена продажа товаров (работ, услуг) и/или расчеты при организации и проведении азартных игр с нарушениями, установленными п. 1 ст. 17 Закона № 265, – за нарушение, совершенное впервые;

150% суммы, на которую осуществлена продажа товаров (работ, услуг) и/или расчеты при организации и проведении азартных игр с нарушениями, установленными п. 1 ст. 17 Закона № 265, – за каждое последующее нарушение.

Должностные лица и работники торговли, общественного питания и сферы услуг привлекаются к административной ответственности контролирующими органами.

Нарушение установленного законом порядка проведения расчетов в сфере торговли, общественного питания и услуг — влечет наложение штрафа на лиц, осуществляющих расчетные операции, от двух до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц — от пяти до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Действия, совершенные лицом, которое в течение года уже подвергалось административному взысканию за такие же нарушения, — влекут наложение штрафа на лиц, осуществляющих расчетные операции, от пяти до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц — от десяти до двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан.

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