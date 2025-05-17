Обмен пленными «1000 на 1000» может состояться на следующей неделе, — Кирилл Буданов

ГУР прорабатывает списки пленников для обмена.

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Самый масштабный обмен пленными между Украиной и РФ в формате "1000 и 1000" может состояться уже на следующей неделе. Об этом заявил начальник ГУР Кирилл Буданов в комментарии ТСН.

«Надеюсь, это произойдет на следующей неделе. По спискам, вы же понимаете, будет обмен, скажем так, кого сможем забрать, того будем забирать. И также отдавать», — заявил Буданов.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в ходе переговоров между делегациями Украины и РФ в Стамбуле стороны договорились об обмене пленными «тысяча на тысячу».

ГУР начало работу над списками лиц, которые будут возвращены во время обмена «1000 на 1000».

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