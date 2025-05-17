ГУР прорабатывает списки пленных, которых планируют вернуть во время обмена «1000 на 1000»

В ГУР работают над формированием списков.

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Главное управление разведки Министерства обороны Украины начало работу над списками тех лиц, которые будут возвращены на Родину во время обмена «1000 на 1000», указал заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий во время брифинга по итогам переговоров в Стамбуле.

«Российская сторона согласилась осуществить обмен тысячи человек. В ближайшее время, начиная уже с сегодняшнего дня, мы прорабатываем списки тех лиц, которые будут возвращены на Родину. У нас есть нормальный опыт работы с российской стороной», — рассказал Скибицкий.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 16 мая вечером подвёл итоги переговоров между представителями России и Украины в Стамбуле. По его словам, удалось договориться о возвращении 1000 украинцев. Уже хотя бы ради этого переговоры имели смысл.

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