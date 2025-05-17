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Переговори не стали проривом, але мають значення — Сибіга підсумував зустріч у Стамбулі

08:29, 17 травня 2025
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підсумував переговори з РФ у Стамбулі: Україна довела, що прагне миру та серйозно ставиться до роботи над його відновленням
Переговори не стали проривом, але мають значення — Сибіга підсумував зустріч у Стамбулі
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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 16 травня ввечері підсумував переговори між представниками Росії та України у Стамбулі.

Зокрема, він наголосив, якщо відсунути вбік всі російські нісенітниці, псевдоісторичні заяви, провокації та інше, в сухому залишку маємо таке:

«1000 наших людей — вдалося домовитися про повернення. Це 1000 щасливих сімей. Вже навіть лише заради цього все це мало сенс.

Припинення вогню — ця делегація не мала достатніх повноважень. І це погано, що Путін прислав людей такого низького рівня. Але ми продовжимо наполягати на безумовному та тривалому, повному припиненні вогню. Це основа для успіху будь-яких подальших рішень та кроків.

Ну і в цьому контексті — зустріч лідерів, продовжимо працювати, тиснути, адже в Росії рішення ухвалює лише Путін. Йому слід перестати уникати нашого Президента Володимира Зеленського і знайти сміливість на пряму зустріч».

Андрій Сибіга наголосив, що Україна довела, що прагне миру та серйозно ставиться до роботи над його відновленням, а для того, щоб Росія теж почала роботи реальні кроки до миру, потрібно продовжувати та збільшувати тиск.

«Сила цього тиску обернено пропорційна готовності росіян до конструктиву. Будемо надалі переконувати наших партнерів у цьому. Зустріч у Стамбулі не може та не буде слугувати виправданням не посилювати тиск на Росію. Навпаки, вона є свідченням, чому він потрібен», - зазначив.

Ну і насамкінець, Сибіга наголосив, що план Путіна представити зустріч у Стамбулі як продовження березня 2022 року зазнав поразки, бо це вже абсолютно нова динаміка, нова точка відліку.

ЦЗараз інші умови та реалії. І ключовим є фактор США та мирних зусиль Президента Дональда Трампа. Україна продовжить триматися своєї лінії та досягати своїх результатів. Повертати людей, додаватися тиші, безпеки та миру. Це ключовий пріоритет. І посилення України та нашої обороноздатності триває та триватиме. Це головне.

Президент України Володимир Зеленський за ці тижні зробив дуже правильні, продумані кроки заради досягнення інтересів України. Про це нам сьогодні прямо сказати всі наші партнери. Наша команда продовжує працювати», - підсумував очільник МЗС.

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МЗС Туреччина війна переговори

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