Переговоры не стали прорывом, но имеют значение — Сибига подытожил встречу в Стамбуле

Министр иностранных дел Андрей Сибига подвел итоги переговоров с РФ в Стамбуле: Украина доказала, что стремится к миру и серьезно относится к работе по его восстановлению.

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 16 мая вечером подвел итоги переговоров между представителями России и Украины в Стамбуле.

В частности, он подчеркнул, что если отбросить в сторону все российские несуразицы, псевдоисторические заявления, провокации и прочее, в сухом остатке имеем следующее:

«1000 наших людей — удалось договориться о возвращении. Это 1000 счастливых семей. Уже хотя бы ради этого все это имело смысл.

Прекращение огня — у этой делегации не было достаточных полномочий. И это плохо, что Путин прислал людей такого низкого уровня. Но мы будем и дальше настаивать на безусловном, длительном и полном прекращении огня. Это основа для успеха любых последующих решений и шагов.

Ну и в этом контексте — встреча лидеров, продолжим работать, давить, ведь в России решения принимает только Путин. Ему следует перестать избегать нашего Президента Владимира Зеленского и набраться смелости на прямую встречу».

Андрей Сибига подчеркнул, что Украина доказала, что стремится к миру и серьезно относится к работе по его восстановлению, а для того, чтобы Россия тоже начала делать реальные шаги к миру, необходимо продолжать и усиливать давление.

«Сила этого давления обратно пропорциональна готовности россиян к конструктиву. Мы и далее будем убеждать наших партнеров в этом. Встреча в Стамбуле не может и не будет служить оправданием не усиливать давление на Россию. Напротив, она является свидетельством того, почему оно необходимо», — отметил он.

И наконец, Сибига подчеркнул, что план Путина представить встречу в Стамбуле как продолжение марта 2022 года потерпел неудачу, потому что это уже совершенно иная динамика, новая точка отсчета.

«Сейчас другие условия и реалии. И ключевым является фактор США и мирные усилия Президента Дональда Трампа. Украина продолжит придерживаться своей линии и добиваться своих результатов. Возвращать людей, прибавлять тишины, безопасности и мира. Это ключевой приоритет. И усиление Украины и нашей обороноспособности продолжается и будет продолжаться. Это главное.

Президент Украины Владимир Зеленский за эти недели сделал очень правильные, продуманные шаги ради достижения интересов Украины. Об этом нам сегодня прямо сказали все наши партнеры. Наша команда продолжает работать», — подытожил глава МИД.

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