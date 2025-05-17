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Россия выдвинула пять максималистских требований на переговорах с Украиной в Стамбуле – Bloomberg

08:12, 17 мая 2025
Санкции в ответ: США и ЕС готовят новое давление на Россию после ее максималистских требований на переговорах.
Россия выдвинула пять максималистских требований на переговорах с Украиной в Стамбуле – Bloomberg
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Европейские чиновники не имеют представления, что президент США Дональд Трамп скажет дальше по поводу войны России против Украины — или к чему это может их привести, пишет Bloomberg. Первые за три года прямые переговоры между Украиной и Россией завершились в Турции 16 мая без соглашения о прекращении огня, а Москва повторила перечень максималистских требований, а лидеры Франции, Германии, Польши и Великобритании вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским провели телефонный разговор с Трампом, чтобы обсудить дальнейшие шаги.

По словам людей, знакомых с ходом встречи, российская сторона выдвинула жёсткие требования.

«Украина должна принять нейтральный статус без присутствия иностранных войск или оружия массового уничтожения, отказаться от требований военных репараций от России и смириться с потерей Крыма и четырёх других регионов, которые московские войска не полностью оккупировали», — пишет Bloomberg.

А вот российская делегация заявила, что Путин согласится на прекращение огня только после того, как Украина выведет свои войска из этих регионов и сдаст их, сообщили источники Bloomberg, которые попросили не называть их имён, обсуждая частные переговоры. По их словам, Кремль хочет, чтобы все пять регионов были признаны международным сообществом как российские.

Все эти требования противоречат условиям, предложенным США.

Чиновники отмечают, что взгляды США на Россию обострились в последние недели, и что сотрудники администрации Трампа считают Путина главной преградой на пути к мирному соглашению, сказали источники, говорившие на условиях анонимности.

По словам людей, знакомых с ходом дискуссий, американские чиновники, которые на этой неделе встретились со своими европейскими коллегами в Турции, выразили готовность ввести санкции против России после того, как Москва объявила, что направит на переговоры помощников низкого уровня.

«Я надеюсь, что на следующей неделе этот вопрос сдвинется с мёртвой точки, поскольку Путин не сел за стол переговоров», — сказал сенатор Ричард Блюменталь, демократ от Коннектикута. «Президент Трамп заявил, что он положительно относится к санкциям, наши европейские союзники очень его поддерживают, и я думаю, что сейчас самое время».

Другие настроены скептически относительно того, заинтересован ли Трамп в мерах, которые включают штрафные тарифы для стран, покупающих у Москвы нефть, газ и другие энергетические продукты, говорят источники.

Европейский Союз на следующей неделе намерен принять новый пакет санкций, направленных против российского теневого флота нефтяных танкеров. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила журналистам, что блок работает над дальнейшими мерами, направленными на газопроводы «Северный поток» и финансовый сектор Москвы, и заявила, что предельная цена на российскую нефть странами «Большой семёрки» может быть снижена.

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