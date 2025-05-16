Нидерланды втрое увеличили военную помощь Украине – Зеленский

Зеленский встретился с премьером Нидерландов – обсудили ПВО, инвестиции и давление на Россию.

Фото: ОП

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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с новым премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом на полях саммита Европейского политического сообщества, который проходил в Тиране, Албания.

Глава государства поблагодарил Нидерланды за значительное увеличение военной помощи.

«Во время встречи с Премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом поблагодарил за решительную поддержку Украины: в этом году Нидерланды почти втрое увеличили объем оборонной помощи. Ценим этот вклад в защиту жизни наших людей», - отметил Зеленский.

Стороны также обсудили итоги встречи в Стамбуле и важность дальнейшего давления на Россию с целью достижения полного прекращения огня - как первого шага к устойчивому миру.

Особое внимание было уделено усилению украинской системы противовоздушной обороны и привлечению инвестиций в отечественное оборонное производство.

«Все, что помогает защищать жизнь от российской агрессии и возвращать безопасность для людей», - подчеркнул президент.

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