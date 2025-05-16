Зеленский провел встречу с премьером Дании – о чем шла речь

Зеленский и премьер Дании согласовали новый пакет помощи.

Фото: ОП

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. По его словам, стороны сосредоточились на вопросах дальнейшей военной поддержки, инвестиций в отечественный оборонно-промышленный комплекс, а также на координации дипломатических усилий.

Зеленский отметил, что Дания уже готовит 26-й пакет военной помощи для Украины, подчеркнув ее ведущую роль среди стран-партнеров. «Эта поддержка помогает защищать жизнь. Очень ценим это», - отметил глава государства.

Отдельно стороны обсудили результаты переговоров в Стамбуле и взаимодействие с США и европейскими партнерами. По словам президента, Украина и Дания имеют общую позицию: давление на Россию должно оставаться, особенно в случае отказа Кремля от прекращения огня.

Зеленский также сообщил, что с июля Дания будет председательствовать в Совете ЕС. В этом контексте Киев рассчитывает на поддержку Копенгагена в вопросе европейской интеграции Украины.

«Спасибо правительству и всему народу Дании за все проявления помощи для нашего государства, за непоколебимую поддержку наших людей», - подытожил президент.

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