Франция изменила правила на путях из-за смерти котенка

После гибели котенка французские железнодорожники имеют 20 минут, чтобы спасти животное, попавшее на пути.

Фото: Campus France Ukraine

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Французский национальный железнодорожный оператор SNCF ввел новые инструкции для персонала на случай попадания домашних животных на пути. Это произошло через два года после резонансного случая, когда поезд на высокой скорости переехал котенка на глазах у его владельцев. Об этом сообщает «ЕП» со ссылкой на AFP.

Согласно новому протоколу, если пассажир сообщает о побеге животного на пути, у железнодорожников будет 10 минут, чтобы самостоятельно попытаться найти его. Если животное обнаружат, на его спасение без выхода в зону опасности отведено еще 10 минут.

Максимальная задержка движения поезда из-за инцидента - 20 минут. Если же животное не найдено, поезд должен отправиться дальше, но на сниженной скорости, чтобы дать животному шанс убежать.

Изменения стали реакцией на трагедию, произошедшую в январе 2023 года на вокзале Монпарнас в Париже. Тогда скоростной поезд TGV сообщением Париж - Бордо, несмотря на просьбы владельцев, отправился с платформы, переехав котенка по имени Неко. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс и критику в адрес SNCF со стороны зоозащитников и общественности.

Новый протокол призван предотвратить подобные трагедии в будущем, не создавая при этом чрезмерных задержек в движении поездов.

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