Франція змінила правила на коліях через смерть кошеняти

Після загибелі кошеняти французькі залізничники мають 20 хвилин, щоб урятувати тварину, що потрапила на колії.

Фото: Campus France Ukraine

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Французький національний залізничний оператор SNCF запровадив нові інструкції для персоналу на випадок потрапляння домашніх тварин на колії. Це сталося через два роки після резонансного випадку, коли потяг на високій швидкості переїхав кошеня на очах у його власників. Про це повідомляє «ЄП» з посиланням на AFP.

Відповідно до нового протоколу, якщо пасажир повідомляє про втечу тварини на колії, залізничники матимуть 10 хвилин, аби самостійно спробувати знайти її. Якщо тварину виявлять, на її порятунок без виходу в зону небезпеки відведено ще 10 хвилин.

Максимальна затримка руху поїзда через інцидент — 20 хвилин. Якщо ж тварину не знайдено, потяг має вирушити далі, але на зниженій швидкості, аби дати тварині шанс утекти.

Зміни стали реакцією на трагедію, що сталася в січні 2023 року на вокзалі Монпарнас у Парижі. Тоді швидкісний поїзд TGV сполученням Париж — Бордо, попри прохання власників, вирушив із платформи, переїхавши кошеня на ім’я Неко. Інцидент викликав широкий суспільний резонанс та критику на адресу SNCF з боку зоозахисників і громадськості.

Новий протокол має на меті запобігти подібним трагедіям у майбутньому, не створюючи при цьому надмірних затримок у русі потягів.

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