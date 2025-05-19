Якщо кандидата на посаду судді по дорозі на іспит затримає ТЦК, поважність або неповажність неявки визначить ВККС

Кандидатам на посади суддів все ж бажано сповістити Комісію про обставини, які перешкоджають складанню іспиту.

Фото: rbc.ua

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У Вищій кваліфікаційній комісії суддів 16 травня розповіли про перспективи кандидатів, у разі якщо по дорозі на кваліфікаційний іспит (або напередодні іспиту) вони будуть затримані співробітниками Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

«Поважність або неповажність неявки кандидата на кваліфікаційний іспит у такому разі своїм рішенням визначить Комісія», - повідомив член ВККС Роман Сабодаш під час online сесії з учасниками добору на посади суддів.

Також у ВККС додали, що неявка кандидата на іспит у будь-якому випадку не перешкоджає проведенню іспиту, оскільки добір або конкурс на посаду судді є індивідуальною та добровільною справою самих кандидатів.

«Поважність або неповажність прибуття визначить Комісія з урахуванням наявних обставин, але неприбуття не перешкоджає проведенню іспиту», - додала член ВККС Надія Кобецька.

При цьому у ВККС все ж порадили кандидатам у разі виникнення непередбачуваних обставин, все ж спробувати повідомити до ВККС про виникнення тих чи інших обставин, що перешкоджають кандидатам прибути вчасно на іспит.

«Поважність причини неявки дуже важлива», - додали члени ВККС.

Нагадаємо, що «Судово-юридична газета» розповідала про останні новини добору на 1800 вакантних посад суддів місцевих судів. Зокрема, ВККС визначила час та місце складання кваліфікаційного іспиту, а також повідомила, що співбесіди з кандидатами на посади суддів розпочнуться у 2026 році.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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