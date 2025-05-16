Добір на посади суддів місцевих судів – у ВККС повідомили, коли відбудуться тестування, практичні завдання та співбесіди

Тестування розпочнеться по групах з 23 червня, а співбесід варто очікувати вже у 2026 році.

Джерело фото: ВККС

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У Вищій кваліфікаційний комісії суддів 16 травня розповіли про чергові новини щодо процедур добору на 1 800 вакантних посад суддів місцевих судів.

Нагадаємо, що вперше в історії судової влади України конкурентами за вакантні посади в судах будуть як кандидати, які не мають досвіду здійснення правосуддя, так і діючи судді.

Де та як буде проходити кваліфікаційний іспит

Як розповіли в Комісії, кваліфікаційний іспит у межах процедури добору на посади суддів, ймовірно, розпочнеться 23 червня 2025 року.

Перший етап кваліфікаційного іспиту – тестування на знання історії української державності.

Тестування на знання історії української державності, як і інші етапи кваліфікаційного іспиту (тестування на когнітивні здібності, тестування на знання норм права та виконання практичного завдання) відбудеться по групах в три або чотири «хвилі» у дні, визначені для тестування.

Чисельність кожної групи кандидатів на посади суддів складатиме до 260 осіб.

Щодня, таким чином, тести зможуть складати 750-850 кандидатів.

Усі тестування, а також практичне завдання, виконуватимуться виключно на персональних ноутбуках.

Тестування на знання історії української державності, за розрахунками ВККС, триватиме два тижні, тобто 10-11 днів.

Тестування та виконання практичного завдання одночасно проходитимуть у двох місцях – в будівлі ВККС та на орендованій «площадці».

Після складання тестування з історії української державності, Комісія візьме паузу для фіксації результатів тестування та допуску до наступного етапу іспиту претендентів, які вдало складуть перше тестування.

Перерва після кожного етапу кваліфікаційного іспиту складатиме до 10 днів. Під час перерви будуть формуватися списки кандидатів, допущених до наступного етапу.

Що стосується тестування на знання норм права та зі спеціалізації суду, то першими його складатимуть претенденти на посади суддів адміністративних або господарських судів і лише потім кандидати до загальних місцевих судів.

Останній етап кваліфікаційного іспиту (практичні завдання), кандидати будуть виконувати, ймовірно, у вересні.

Практичне завдання буде одне для всієї групи, що виконуватиме його у той чи інший час.

Кандидати на посади суддів з числа діючих військовослужбовців, у разі завчасного сповіщення Комісії, зможуть виконати тестування або практичне завдання в інший день, тобто з іншою групою кандидатів в межах обраної спеціалізації.

Кількість запитань та практичних завдань, а також час для їх виконання

Тестування з історії української державності – 40 запитань (виконання – протягом 40 хвилин)

Тестування на когнітивні здібності – 40 запитань (виконання – протягом 30 хвилин)

Тестування загальних знань у сфері права та зі спеціалізації суду – 50 запитань на перевірку знань у сфері права та 100 запитань зі спеціалізації суду (виконання – протягом 150 хвилин)

Практичне завдання – триватиме 3 або 4 години (практичне завдання складатиметься з одного блоку, а не двох, як це було під час конкурсу до апеляційних судів).

Конкурси до судів та співбесіди

Кандидати, які вдало складуть кваліфікаційний іспит, зможуть взяти участь у конкурсах на посади суддів тих або інших судів відповідно до обраної спеціалізації та отриманих балів.

Як зазначили у ВККС, розраховувати на швидке проведення фінальних співбесід, кандидатам все ж не варто.

Процедура подання заяв, проведення самих конкурсів, спеціальні перевірки претендентів на посади суддів займуть чимало часу.

Відтак, в Комісії вважають, що співбесіди з кандидатами відбудуться вже у 2026 році.

При цьому необхідно враховувати важливий нюанс.

У ВККС повідомили, що визначення часу проведення співбесіди з тим або іншим кандидатом, залежатиме від конкретного суду, який він обрав.

Якщо кандидат для суддівської кар’єри обере суд з надмірним навантаженням або суд, який терміново потребуватиме кадрового підсилення, то співбесіда з таким кандидатом відбудеться у пріоритетному порядку.

В інших випадках, тобто у разі обрання для кар’єри «спокійного» суду, кандидати очікуватимуть на співбесіди 3-5 місяців.

Нагадаємо, що «Судово-юридична газета» розповідала про нюанси запитань для тестування з історії української державності.

Також «Судово-юридична газета» повідомляла про етапи кваліфікаційного іспиту та про те, як буде визначатися прохідний бал за етапи іспиту.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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