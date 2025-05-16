Отбор на должности судей местных судов – в ВККС сообщили, когда состоятся тестирования, практические задания и собеседования

Тестирование начнется по группам с 23 июня, а собеседований следует ожидать уже в 2026 году.

Источник фото: ВККС

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В Высшей квалификационной комиссии судей 16 мая рассказали об очередных новостях, касающихся процедур отбора на 1 800 вакантных должностей судей местных судов.

Напомним, что впервые в истории судебной власти Украины, конкурентами за вакантные должности в судах будут как кандидаты, не имеющие опыта осуществления правосудия, так и судьи.

Где и как будет проходить квалификационный экзамен

Как рассказали в Комиссии, квалификационный экзамен в рамках процедуры отбора на должности судей, вероятно, начнется 23 июня 2025 года.

Первый этап квалификационного экзамена – тестирование на знание истории украинской государственности.

Тестирование на знание истории украинской государственности, как и другие этапы квалификационного экзамена (тестирование на когнитивные способности, тестирование на знание норм права и выполнение практического задания) состоится по группам в три или четыре «волны» в дни, определенные для тестирования.

Численность каждой группы кандидатов на должности судей составит до 260 человек.

Ежедневно, таким образом, тесты смогут сдавать 750-850 кандидатов.

Все тестирования, а также практическое задание будут выполняться исключительно на персональных ноутбуках.

Тестирование на знание истории украинской государственности, по расчетам ВККС, продлится две недели, то есть 10-11 дней.

Тестирование и выполнение практического задания будут одновременно проходить в двух местах – в здании ВККС и на арендованной «площадке».

После сдачи тестирования по истории украинской государственности, Комиссия возьмет паузу для фиксации результатов тестирования и для допуска к следующему этапу экзамена претендентов, которые удачно сдадут первое тестирование.

Перерыв после каждого этапа квалификационного экзамена составит до 10 дней. Во время перерыва будут формироваться списки кандидатов, допущенных к следующему этапу.

Что касается тестирования на знание норм права и по специализации суда, то первыми будут его сдавать претенденты на должности судей административных или хозяйственных судов и только потом кандидаты в общие местные суды.

Последний этап квалификационного экзамена (практические задания) кандидаты будут выполнять, вероятно, в сентябре.

Практическое задание будет одно для всей группы, которая будет выполнять его в то или иное время.

Кандидаты на должности судей из числа действующих военнослужащих, в случае заблаговременного оповещения Комиссии, смогут выполнить тестирование или практическое задание в другой день, то есть с другой группой кандидатов в пределах выбранной специализации.

Количество вопросов и практических заданий, а также время для их выполнения

Тестирование по истории украинской государственности – 40 вопросов (выполнение – в течение 40 минут)

Тестирование на когнитивные способности – 40 вопросов (выполнение – в течение 30 минут)

Тестирование общих знаний в сфере права и специализации суда – 50 вопросов для проверки знаний в сфере права и 100 вопросов по специализации суда (выполнение – в течение 150 минут)

Практическое задание – будет длиться 3 или 4 часа (практическое задание будет состоять из одного блока, а не двух, как это было во время конкурса в апелляционные суды).

Конкурсы в суды и собеседования

Кандидаты, которые удачно сдадут квалификационный экзамен, смогут принять участие в конкурсах на должности судей тех или иных судов в соответствии с выбранной специализацией и полученными баллами.

Как отметили в ВККС, рассчитывать на быстрое проведение финальных собеседований, кандидатам все же не стоит.

Процедура подачи кандидатами заявлений, проведение самих конкурсов, специальные проверки претендентов на должности судей, займут много времени.

Таким образом, в Комиссии считают, что собеседования с кандидатами состоятся уже в 2026 году.

При этом необходимо учитывать важный нюанс.

В ВККС сообщили, что определение времени проведения собеседования с тем или иным кандидатом будет зависеть от конкретного суда, который он выбрал.

Если кандидат для судейской карьеры выберет суд с чрезмерной нагрузкой или суд, который срочно будет нуждаться в кадровом усилении, то собеседование с таким кандидатом состоится в приоритетном порядке.

В других случаях, то есть в случае избрания для карьеры «спокойного» суда, кандидаты будут ожидать собеседования 3-5 месяцев.

Напомним, что «Судебно-юридическая газета» рассказывала о нюансах вопросов для тестирования по истории украинской государственности.

Также «Судебно-юридическая газета» сообщала об этапах квалификационного экзамена и о том, как будет определяться проходной балл за этапы экзамена.

Автор: Вячеслав Хрипун

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