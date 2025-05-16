Отбор на должности судей местных судов – в ВККС сообщили, когда состоятся тестирования, практические задания и собеседования

В Высшей квалификационной комиссии судей 16 мая рассказали об очередных новостях, касающихся процедур отбора на 1 800 вакантных должностей судей местных судов.
Напомним, что впервые в истории судебной власти Украины, конкурентами за вакантные должности в судах будут как кандидаты, не имеющие опыта осуществления правосудия, так и судьи.
Где и как будет проходить квалификационный экзамен
Как рассказали в Комиссии, квалификационный экзамен в рамках процедуры отбора на должности судей, вероятно, начнется 23 июня 2025 года.
Первый этап квалификационного экзамена – тестирование на знание истории украинской государственности.
Тестирование на знание истории украинской государственности, как и другие этапы квалификационного экзамена (тестирование на когнитивные способности, тестирование на знание норм права и выполнение практического задания) состоится по группам в три или четыре «волны» в дни, определенные для тестирования.
Численность каждой группы кандидатов на должности судей составит до 260 человек.
Ежедневно, таким образом, тесты смогут сдавать 750-850 кандидатов.
Все тестирования, а также практическое задание будут выполняться исключительно на персональных ноутбуках.
Тестирование на знание истории украинской государственности, по расчетам ВККС, продлится две недели, то есть 10-11 дней.
Тестирование и выполнение практического задания будут одновременно проходить в двух местах – в здании ВККС и на арендованной «площадке».
После сдачи тестирования по истории украинской государственности, Комиссия возьмет паузу для фиксации результатов тестирования и для допуска к следующему этапу экзамена претендентов, которые удачно сдадут первое тестирование.
Перерыв после каждого этапа квалификационного экзамена составит до 10 дней. Во время перерыва будут формироваться списки кандидатов, допущенных к следующему этапу.
Что касается тестирования на знание норм права и по специализации суда, то первыми будут его сдавать претенденты на должности судей административных или хозяйственных судов и только потом кандидаты в общие местные суды.
Последний этап квалификационного экзамена (практические задания) кандидаты будут выполнять, вероятно, в сентябре.
Практическое задание будет одно для всей группы, которая будет выполнять его в то или иное время.
Кандидаты на должности судей из числа действующих военнослужащих, в случае заблаговременного оповещения Комиссии, смогут выполнить тестирование или практическое задание в другой день, то есть с другой группой кандидатов в пределах выбранной специализации.
Количество вопросов и практических заданий, а также время для их выполнения
Тестирование по истории украинской государственности – 40 вопросов (выполнение – в течение 40 минут)
Тестирование на когнитивные способности – 40 вопросов (выполнение – в течение 30 минут)
Тестирование общих знаний в сфере права и специализации суда – 50 вопросов для проверки знаний в сфере права и 100 вопросов по специализации суда (выполнение – в течение 150 минут)
Практическое задание – будет длиться 3 или 4 часа (практическое задание будет состоять из одного блока, а не двух, как это было во время конкурса в апелляционные суды).
Конкурсы в суды и собеседования
Кандидаты, которые удачно сдадут квалификационный экзамен, смогут принять участие в конкурсах на должности судей тех или иных судов в соответствии с выбранной специализацией и полученными баллами.
Как отметили в ВККС, рассчитывать на быстрое проведение финальных собеседований, кандидатам все же не стоит.
Процедура подачи кандидатами заявлений, проведение самих конкурсов, специальные проверки претендентов на должности судей, займут много времени.
Таким образом, в Комиссии считают, что собеседования с кандидатами состоятся уже в 2026 году.
При этом необходимо учитывать важный нюанс.
В ВККС сообщили, что определение времени проведения собеседования с тем или иным кандидатом будет зависеть от конкретного суда, который он выбрал.
Если кандидат для судейской карьеры выберет суд с чрезмерной нагрузкой или суд, который срочно будет нуждаться в кадровом усилении, то собеседование с таким кандидатом состоится в приоритетном порядке.
В других случаях, то есть в случае избрания для карьеры «спокойного» суда, кандидаты будут ожидать собеседования 3-5 месяцев.
Напомним, что «Судебно-юридическая газета» рассказывала о нюансах вопросов для тестирования по истории украинской государственности.
Также «Судебно-юридическая газета» сообщала об этапах квалификационного экзамена и о том, как будет определяться проходной балл за этапы экзамена.
Автор: Вячеслав Хрипун
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