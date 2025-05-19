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Перед ВККС поставили завдання провести аналіз вмотивованості рішень ВККС

09:30, 19 травня 2025
ВККС повинна вже у 2025 році провести аналіз вмотивованості своїх рішень.
Перед ВККС поставили завдання провести аналіз вмотивованості рішень ВККС
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Серед завдань, які поставлені Дорожньою картою з питань верховенства права, розробленою в рамках переговорного процесу про вступ України до ЄС – підвищення якості рішень Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в частині вдосконалення їх вмотивованості.

Це підвищення якості рішень ВККС має відбутися шляхом:

  • проведення аналізу вмотивованості рішень Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
  • розробки рекомендацій щодо покращення вмотивованості рішень ВККС на основі проведеного аналізу;
  • проведення 3 спільних тренінгів, спрямованих на покращення вмотивованості рішень ВККС та Громадської ради доброчесності.

Усі ці завдання призначені на IV квартал 2025 року.

При цьому відповідальним за їх виконання органом є сама ВККС.

Також схваленою урядом Дорожньою картою передбачено наступні завдання, за які самостійно чи вкупі з іншими органами відповідальна ВККС:

  • Вдосконалення конкурсної процедури на посади суддів Верховного Суду, що передбачає тимчасове, але значуще залучення незалежних експертів (ІV квартал 2026 року)
  • Заповнення вакансій у Верховному Суді після вдосконалення процедури конкурсу (IV квартал 2027 року)
  • Заповнення не менше ніж 70% штатних посад суддів місцевих та апеляційних судів шляхом завершення конкурсів (ІV квартал 2026 року)
  • Забезпечення початку роботи нового окружного адміністративного суду та апеляційного адміністративного суду для розгляду спорів за участю центральних органів влади (тобто, СОАС та СААС – прим. ред., V квартал 2026 року)
  • Завершення процедур кваліфікаційного оцінювання суддів на відповідність займаній посаді (IV квартал 2027 року)
  • Проведення регулярного оцінювання усіх діючих суддів щонайменше один раз для всіх діючих суддів відповідно до встановлених процедур (IІІ квартал 2027 року)
  • Затвердження конкурсного порядку заміщення вакантних посад керівного складу Національної школи суддів за участю незалежних експертів та із встановленням обмежень щодо термінів перебування на відповідних посадах, насамперед для діючих суддів (ІII квартал 2025 року)
  • Проведення прозорого конкурсу на заміщення вакантних посад керівного складу Національної школи суддів України за участю незалежних експертів (ІII квартал 2025 року)
  • Всі 25 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду заповнені за результатами прозорого та доброчесного конкурсу за участю Громадської ради міжнародних експертів (I квартал 2026 року) тощо.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» проаналізувала, які заходи у сфері судової системи плануються на поточний  рік відповідно до затвердженої Кабміном Дорожньої карти (розпорядження №475-р).

Значний масив заходів саме на 2025 рік стосується Конституційного Суду України. Крім того, уряд вніс до карти заходи щодо «перезавантаження» керівництва Національної школи суддів та Державної судової адміністрації.

Автор: Наталя Мамченко

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ВККС ЄС дорожня карта

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Перед ВККС поставили завдання провести аналіз вмотивованості рішень ВККС

ВККС повинна вже у 2025 році провести аналіз вмотивованості своїх рішень.

НАБУ, САП, НАЗК і ВАКС – кому в рамках дорожньої карти щодо переговорів про вступ до ЄС має бути забезпечено конкурентний рівень зарплати

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