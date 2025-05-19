Перед ВККС поставили задачу провести анализ мотивированности решений ВККС

ВККС должна уже в 2025 году провести анализ мотивированности своих решений.

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Среди задач, поставленных Дорожной картой по вопросам верховенства права, разработанной в рамках переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС, – повышение качества решений Высшей квалификационной комиссии судей Украины в части совершенствования их мотивированности.

Это повышение качества решений ВККС должно произойти путем:

проведения анализа мотивированности решений Высшей квалификационной комиссии судей Украины;

разработки рекомендаций по улучшению мотивированности решений ВККС на основе проведенного анализа;

проведения 3 совместных тренингов, направленных на улучшение мотивированности решений ВККС и Общественного совета добродетели.

Все эти задачи назначены на IV квартал 2025 года.

При этом ответственным за их выполнение органом является сама ВККС.

Также утвержденной правительством Дорожной картой предусмотрены следующие задачи, за которые самостоятельно или совместно с другими органами отвечает ВККС:

Совершенствование конкурсной процедуры на должности судей Верховного Суда, что предусматривает временное, но значительное привлечение независимых экспертов (IV квартал 2026 года).

Заполнение вакансий в Верховном Суде после совершенствования процедуры конкурса (IV квартал 2027 года).

Заполнение не менее 70% штатных должностей судей местных и апелляционных судов путем завершения конкурсов (IV квартал 2026 года).

Обеспечение начала работы нового окружного административного суда и апелляционного административного суда для рассмотрения споров с участием центральных органов власти (то есть СОАС и СААС – прим. ред., V квартал 2026 года).

Завершение процедур квалификационного оценивания судей на соответствие занимаемой должности (IV квартал 2027 года).

Проведение регулярного оценивания всех действующих судей не менее одного раза для всех действующих судей в соответствии с установленными процедурами (III квартал 2027 года).

Утверждение конкурсного порядка замещения вакантных должностей руководящего состава Национальной школы судей с участием независимых экспертов и с установлением ограничений на сроки пребывания в соответствующих должностях, прежде всего для действующих судей (III квартал 2025 года).

Проведение прозрачного конкурса на замещение вакантных должностей руководящего состава Национальной школы судей Украины с участием независимых экспертов (III квартал 2025 года).

Все 25 вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда заполнены по результатам прозрачного и добродетельного конкурса с участием Общественного совета международных экспертов (I квартал 2026 года) и т.д.

Напоминаем, ранее «Судебно-юридическая газета» проанализировала, какие меры в сфере судебной системы планируются на текущий год в соответствии с утвержденной Кабмином Дорожной картой (распоряжение №475-р).

Значительный массив мер именно на 2025 год касается Конституционного Суда Украины. Кроме того, правительство включило в карту меры по «перезагрузке» руководства Национальной школы судей и Государственной судебной администрации.

Автор: Наталя Мамченко

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