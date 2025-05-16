В США осудили фанатика, который едва не убил писателя Рушди

Нападающий, который ранил писателя Салмана Рушди и лишил его зрения на один глаз, приговорен к 25 годам заключения.

Фото: Reuters

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В США вынесли приговор мужчине, который в 2022 году с ножом напал на всемирно известного писателя Салмана Рушди. Суд в штате Нью-Йорк приговорил 27-летнего Хади Маттара к 25 годам лишения свободы за покушение на убийство и еще 7 лет - за нападение на другого пострадавшего. Оба срока мужчина будет отбывать одновременно. Об этом пишет Reuters.

Суть дела

В июле 2022 года во время публичного выступления в Чатоквинском институте (штат Нью-Йорк) 27-летний Хади Маттар выбежал на сцену и напал на всемирно известного писателя Салмана Рушди с ножом. Злоумышленник нанес Рушди многочисленные ранения в голову, шею, туловище и левую руку, из-за чего писатель потерял зрение на один глаз, получил тяжелые повреждения внутренних органов и прошел длительное восстановление после операций. Во время нападения также пострадал Генри Рис - соучредитель организации City of Asylum, который должен был участвовать в разговоре с Рушди.

Что решил суд

Суд округа Шатоква признал Маттара виновным в покушении на убийство второй степени и вынес ему максимальный срок - 25 лет лишения свободы. Кроме этого, за нападение на Генри Риса злоумышленник получил дополнительные 7 лет заключения. Оба срока будут отбываться одновременно, поэтому фактически Маттар проведет за решеткой 25 лет.

Мотивация и информация о жертве

Рушди оказался под угрозой после публикации романа «Сатанинские стихи» в 1988 году, когда аятолла Рухолла Хомейни издал известную фетву и призвал к его убийству. Писатель годами скрывался, а к публичным мероприятиям вернулся лишь незадолго до нападения.

Реакция сторон и дальнейшие обвинения

Окружной прокурор Джейсон Шмидт отметил, что нападение стало тяжелой психологической и физической травмой для Рушди. Защита Маттара настаивала, что не доказано намерение убить, и уже заявила о намерении обжаловать приговор в апелляции.

Параллельно с приговором штатного суда против Маттара выдвинуты федеральные обвинения в попытке убийства как акте терроризма. Его также подозревают в связях с ливанской группировкой «Хезболла», которая в США признана террористической.

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