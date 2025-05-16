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У США засудили фанатика, який ледь не вбив письменника Рушді

21:05, 16 травня 2025
Нападник, який поранив письменника Салмана Рушді та позбавив його зору на одне око, засуджений до 25 років ув’язнення.
У США засудили фанатика, який ледь не вбив письменника Рушді
Фото: Reuters
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У США винесли вирок чоловікові, який у 2022 році з ножем напав на всесвітньо відомого письменника Салмана Рушді. Суд у штаті Нью-Йорк засудив 27-річного Хаді Маттара до 25 років позбавлення волі за замах на вбивство та ще 7 років — за напад на іншого постраждалого. Обидва строки чоловік відбуватиме одночасно. Про це пише Reuters.

Суть справи

У липні 2022 року під час публічного виступу в Чатоквінському інституті (штат Нью-Йорк) 27-річний Хаді Маттар вибіг на сцену й напав на всесвітньо відомого письменника Салмана Рушді з ножем. Зловмисник завдав Рушді численних поранень у голову, шию, тулуб і ліву руку, через що письменник втратив зір на одне око, зазнав важких ушкоджень внутрішніх органів та пройшов тривале відновлення після операцій. Під час нападу також постраждав Генрі Ріс — співзасновник організації City of Asylum, який мав брати участь у розмові з Рушді.

Що вирішив суд

Суд округу Шатоква визнав Маттара винним у замаху на вбивство другого ступеня та виніс йому максимальний термін — 25 років позбавлення волі. Окрім цього, за напад на Генрі Ріса зловмисник отримав додаткові 7 років ув’язнення. Обидва терміни відбуватимуться одночасно, тож фактично Маттар проведе за ґратами 25 років.

Мотивація й інформація про жертву

Рушді опинився під загрозою після публікації роману «Сатанинські вірші» у 1988 році, коли аятола Рухолла Хомейні видав відому фетву і закликав до його вбивства. Письменник роками переховувався, а до публічних заходів повернувся лише незадовго до нападу.

Реакція сторін і подальші обвинувачення

Окружний прокурор Джейсон Шмідт зазначив, що напад став тяжкою психологічною та фізичною травмою для Рушді. Захист Маттара наполягав, що не доведено намір убити, і вже заявив про намір оскаржити вирок в апеляції.

Паралельно з вироком штатного суду проти Маттара висунуті федеральні обвинувачення в спробі вбивства як акті тероризму. Його також підозрюють у зв’язках з ліванським угрупованням «Хезболла», яке в США визнане терористичним.

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