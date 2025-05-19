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НАБУ, САП, НАЗК і ВАКС – кому в рамках дорожньої карти щодо переговорів про вступ до ЄС має бути забезпечено конкурентний рівень зарплати

08:55, 19 травня 2025
Дорожня карта для перемовин про вступ до ЄС передбачає вже з початку 2025 року конкурентний рівень зарплати в НАБУ, САП, НАЗК та ВАКС – при цьому у НАЗК середня зарплата за березень 2025 року склала у керівництва – 276,3 тисяч грн, у керівника структурного підрозділу – 155,8 тисяч грн, у спеціаліста – 94,3 тисяч грн.
НАБУ, САП, НАЗК і ВАКС – кому в рамках дорожньої карти щодо переговорів про вступ до ЄС має бути забезпечено конкурентний рівень зарплати
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Голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов відзначив, що Дорожня карта з питань верховенства права для перемовин про вступ до ЄС, яка нещодавно була схвалена урядом, передбачає забезпечення конкурентного рівня суддівської винагороди та зарплати для працівників апарату судів, органів та установ системи правосуддя.

При цьому відповідний захід передбачений вже з ІІ кварталу 2025 року і на постійній основі.

Втім, Дорожня карта передбачає належний рівень оплати праці не лише для цієї категорії осіб.

Так, в рамках виконання заходу «Забезпечено незалежність та ефективність Національного агентства з питань запобігання корупції, яке ефективно виконує свої обов’язки та позитивно впливає на зниження рівня корупції» передбачено «постійне забезпечення НАЗК достатніми людськими та фінансовими ресурсами» і «забезпечення конкурентоспроможного рівня заробітної плати персоналу».

Виконання заходу – «на постійній основі, починаючи з I кварталу 2025 року». А відповідальними є Мінфін та Верховна Рада.

Разом з тим, за даними дашборду Мінфіну, середній рівень зарплати у НАЗК за березень 2025 року склав 115,9 тисяч грн.

Зокрема, у керівництва – 276,3 тисяч грн, у керівника структурного підрозділу – 155,8 тисяч грн, у спеціаліста – 94,3 тисяч грн.

Також з I кварталу поточного року повинно відбуватися «постійне забезпечення Вищого антикорупційного суду належними фінансовими та людськими ресурсами; забезпечення конкурентного рівня заробітної плати для суддів та працівників апарату Вищого антикорупційного суду». Відповідальними є сам ВАКС, Верховна Рада та Мінфін.

Крім того, Дорожня карта містить завдання «послідовне забезпечення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури достатніми людськими та фінансовими ресурсами; забезпечити конкурентний рівень заробітної плати прокурорів та допоміжного персоналу, а також впроваджувати ефективну внутрішню кадрову політику на основі внутрішньої стратегії інституційного розвитку САП». Цей захід мав початися з I кварталу 2025 р. і відбуватися на постійній основі.

Аналогічно «з I кварталу 2025 р. і на постійній основі» має відбуватися послідовне забезпечення Національного антикорупційного бюро (НАБУ) достатніми людськими та фінансовими ресурсами, забезпечення конкурентоспроможного рівня заробітної плати працівників та впровадження ефективної внутрішньої кадрової політики.

Автор: Наталя Мамченко

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НАБУ ЄС САП зарплата НАЗК ВАКС

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НАБУ, САП, НАЗК і ВАКС – кому в рамках дорожньої карти щодо переговорів про вступ до ЄС має бути забезпечено конкурентний рівень зарплати

Дорожня карта для перемовин про вступ до ЄС передбачає вже з початку 2025 року конкурентний рівень зарплати в НАБУ, САП, НАЗК та ВАКС – при цьому у НАЗК середня зарплата за березень 2025 року склала у керівництва – 276,3 тисяч грн, у керівника структурного підрозділу – 155,8 тисяч грн, у спеціаліста – 94,3 тисяч грн.

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