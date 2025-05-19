НАБУ, САП, НАПК и ВАКС — кому в рамках дорожной карты по переговорам о вступлении в ЕС должен быть обеспечен конкурентный уровень зарплаты

Дорожная карта для переговоров о вступлении в ЕС предусматривает уже с начала 2025 года конкурентный уровень зарплаты в НАБУ, САП, НАЗК и ВАКС — при этом в НАЗК средняя зарплата за март 2025 года составила у руководства — 276,3 тыс. грн, у руководителя структурного подразделения — 155,8 тыс. грн, у специалиста — 94,3 тыс. грн.

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Глава Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов отметил, что Дорожная карта по вопросам верховенства права для переговоров о вступлении в ЕС, недавно одобренная правительством, предусматривает обеспечение конкурентного уровня судейского вознаграждения и зарплаты для работников аппарата судов, органов и учреждений системы правосудия. При этом соответствующий пункт предусмотрен уже со II квартала 2025 года и на постоянной основе.

Впрочем, Дорожная карта предусматривает надлежащий уровень оплаты труда не только для этой категории лиц.

Так, в рамках выполнения пункта «Обеспечена независимость и эффективность Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, которое эффективно выполняет свои обязанности и позитивно влияет на снижение уровня коррупции» предусмотрено «постоянное обеспечение НАПК достаточными человеческими и финансовыми ресурсами» и «обеспечение конкурентоспособного уровня заработной платы персонала».

Выполнение пункта — «на постоянной основе, начиная с I квартала 2025 года». А ответственными являются Минфин и Верховная Рада.

Вместе с тем, по данным дашборда Минфина, средний уровень зарплаты в НАПК за март 2025 года составил 115,9 тыс. грн.

В частности, у руководства — 276,3 тыс. грн, у руководителя структурного подразделения — 155,8 тыс. грн, у специалиста — 94,3 тыс. грн.

Также с I квартала текущего года должно происходить «постоянное обеспечение Высшего антикоррупционного суда надлежащими финансовыми и человеческими ресурсами; обеспечение конкурентного уровня заработной платы для судей и работников аппарата Высшего антикоррупционного суда». Ответственными являются сам ВАКС, Верховная Рада и Минфин.

Кроме того, Дорожная карта содержит задание «последовательное обеспечение Специализированной антикоррупционной прокуратуры достаточными человеческими и финансовыми ресурсами; обеспечить конкурентный уровень заработной платы прокуроров и вспомогательного персонала, а также внедрять эффективную внутреннюю кадровую политику на основе внутренней стратегии институционального развития САП». Этот пункт должен был начаться с I квартала 2025 года и происходить на постоянной основе.

Аналогично «с I квартала 2025 года и на постоянной основе» должно происходить последовательное обеспечение Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) достаточными человеческими и финансовыми ресурсами, обеспечение конкурентоспособного уровня заработной платы работников и внедрение эффективной внутренней кадровой политики.

Автор: Наталя Мамченко

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