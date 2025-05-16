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Криптобиржу Coinbase атаковали из-за внутреннего саботажа

20:48, 16 мая 2025
Подкуп сотрудников Coinbase открыл доступ к данным клиентов – убытки могут достичь $400 млн.
Криптобиржу Coinbase атаковали из-за внутреннего саботажа
Фото: Habr
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Злоумышленники в течение нескольких месяцев подкупали сотрудников службы поддержки криптобиржи Coinbase, получая почти мгновенный доступ к конфиденциальной информации клиентов. Об этом знакомый с расследованием источник сообщил агентству Bloomberg.

Согласно сообщению Coinbase, противодействие инциденту и юридические расходы могут обойтись компании примерно в $400 миллионов. Особенно тревожит то, что Bluetooth с самой публичной в США криптобиржей было скомпрометировано более 122 млрд долларов клиентских активов.

По данным следствия, злоумышленники подкупили сотрудников, преимущественно подрядчиков из Индии, чтобы те похищали личные данные пользователей - имена, даты рождения, адреса, гражданство, номера документов, данные банковских счетов, даты создания аккаунтов и их балансы. Затем хакеры потребовали от Coinbase выкуп в $20 млн за удаление похищенной информации.

Главный специалист по безопасности Coinbase Филипп Мартин рассказал, что аномальную активность сотрудников обнаружили в январе, после чего доступ «нафаршированных» сотрудников был мгновенно заблокирован, а контракты расторгнуты. Он заверил, что постоянного доступа к данным клиентов у злоумышленников не было.

Coinbase уже проинформировала пострадавших пользователей и пообещала полную компенсацию в случае финансовых потерь. Вместо выкупа биржа объявила вознаграждение в $20 млн за информацию, которая поможет задержать организаторов схемы.

При этом сервис Coinbase Prime для институциональных клиентов не пострадал. Однако новость о взломе повлияла на рынок: акции компании упали более чем на 7% в четверг, уже через несколько дней после включения в индекс S&P 500 и на фоне расследования SEC относительно отчетности о количестве пользователей.

Эксперты по кибербезопасности предупреждают о возможных нападениях из-за похищенных данных - мошенничество с идентичностью или атаки социальной инженерии могут угрожать даже состоятельным трейдерам. «Объем похищенной информации впечатляет, и это увеличивает риск опасности для клиентов в реальной жизни», - отметил Майк Дудас, управляющий партнер web3-фирмы 6MV.

В ответ на инцидент Coinbase усилила внутренний контроль, призвала всех пользователей следить за счетами, использовать надежные уникальные пароли и двухфакторную аутентификацию, а также сотрудничает с правоохранительными органами для расследования схемы подкупа.

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