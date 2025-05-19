Закон о реформе оплаты труда госслужащих, согласно которому должна была вырасти зарплата в аппаратах судов, до сих пор не подписан

Планировалось, что закон вступит в силу 1 апреля.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Дорожная карта по вопросам реформы государственного управления, необходимая для обеспечения процесса переговоров с ЕС о вступлении Украины, одобрена распоряжением Кабмина №475-р. Как следует из документа, опубликованного Офисом вице-премьера по вопросам евроинтеграции Ольги Стефанишиной, ключевые предложенные реформы включают, в частности, «построение дееспособной, профессиональной и мотивированной государственной службы путем создания надежной системы набора и отбора кадров на основе профессиональных компетенций, обеспечивающей добропорядочность; улучшение удержания и мотивации персонала через комплексную реформу оплаты труда на государственной службе».

Также распоряжением правительства была одобрена Дорожная карта по вопросам верховенства права, которая уже на второй квартал 2025 года предусматривает «постоянное обеспечение судов, органов и учреждений системы правосудия надлежащими финансовыми и человеческими ресурсами; обеспечение конкурентного уровня судейского вознаграждения для судей и заработной платы для работников аппарата судов, других органов и учреждений системы правосудия».

Таким образом, в обоих документах дана должная оценка тому, что для мотивации госслужащих, в частности аппаратов судов, эффективно работать важна достойная оплата их труда — и не только на уровне руководителей государственных органов.

Ранее Государственная судебная администрация сообщила, что справедливый уровень зарплаты госслужащих судов, их конкурентоспособность с госслужащими других государственных органов, должности которых относятся к одной категории и уровню, стабильность кадрового потенциала системы правосудия позволит обеспечить принятый в целом законопроект 8222, который направлен на введение единых подходов к оплате труда государственных служащих.

Также ГСА выразила благодарность правительству и народным депутатам за принятие этого закона.

Как писала «Судебно-юридическая газета», этот законопроект №8222 Верховная Рада во втором чтении приняла 11 марта 2025 года.

17 марта этот закон №4282-ІХ был направлен на подпись Президенту.

Закон должен был вступить в силу с 1 апреля 2025 года, за исключением некоторых норм.

Напомним, ранее Государственная судебная администрация сообщила, какую заработную плату будут получать работники аппаратов местных и апелляционных судов с 1 апреля 2025 года — после запланированной даты вступления в силу нового закона. В частности, планировалось, что заработная плата работников аппаратов судов с 1 апреля увеличится на 20–87% в зависимости от должности.

Однако на данный момент он не подписан, соответственно, в силу не вступил.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.