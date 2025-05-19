Практика судов
  1. Публикации
  2. / Законодательство

Закон о реформе оплаты труда госслужащих, согласно которому должна была вырасти зарплата в аппаратах судов, до сих пор не подписан

07:20, 19 мая 2025
Планировалось, что закон вступит в силу 1 апреля.
Закон о реформе оплаты труда госслужащих, согласно которому должна была вырасти зарплата в аппаратах судов, до сих пор не подписан
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Дорожная карта по вопросам реформы государственного управления, необходимая для обеспечения процесса переговоров с ЕС о вступлении Украины, одобрена распоряжением Кабмина №475-р. Как следует из документа, опубликованного Офисом вице-премьера по вопросам евроинтеграции Ольги Стефанишиной, ключевые предложенные реформы включают, в частности, «построение дееспособной, профессиональной и мотивированной государственной службы путем создания надежной системы набора и отбора кадров на основе профессиональных компетенций, обеспечивающей добропорядочность; улучшение удержания и мотивации персонала через комплексную реформу оплаты труда на государственной службе».

Также распоряжением правительства была одобрена Дорожная карта по вопросам верховенства права, которая уже на второй квартал 2025 года предусматривает «постоянное обеспечение судов, органов и учреждений системы правосудия надлежащими финансовыми и человеческими ресурсами; обеспечение конкурентного уровня судейского вознаграждения для судей и заработной платы для работников аппарата судов, других органов и учреждений системы правосудия».

Таким образом, в обоих документах дана должная оценка тому, что для мотивации госслужащих, в частности аппаратов судов, эффективно работать важна достойная оплата их труда — и не только на уровне руководителей государственных органов.

Ранее Государственная судебная администрация сообщила, что справедливый уровень зарплаты госслужащих судов, их конкурентоспособность с госслужащими других государственных органов, должности которых относятся к одной категории и уровню, стабильность кадрового потенциала системы правосудия позволит обеспечить принятый в целом законопроект 8222, который направлен на введение единых подходов к оплате труда государственных служащих.

Также ГСА выразила благодарность правительству и народным депутатам за принятие этого закона.

Как писала «Судебно-юридическая газета», этот законопроект №8222 Верховная Рада во втором чтении приняла 11 марта 2025 года.

17 марта этот закон №4282-ІХ был направлен на подпись Президенту.

Закон должен был вступить в силу с 1 апреля 2025 года, за исключением некоторых норм.

Напомним, ранее Государственная судебная администрация сообщила, какую заработную плату будут получать работники аппаратов местных и апелляционных судов с 1 апреля 2025 года — после запланированной даты вступления в силу нового закона. В частности, планировалось, что заработная плата работников аппаратов судов с 1 апреля увеличится на 20–87% в зависимости от должности.

Однако на данный момент он не подписан, соответственно, в силу не вступил.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд закон госслужащие зарплата

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Денис Маслов заявил, что уже вскоре должен быть обеспечен достойный уровень оплаты труда судей и работников аппаратов судов

Маслов указал, что конкурентный уровень судейского вознаграждения и зарплаты для аппарата судов предусмотрен Дорожной картой по вопросам верховенства права для переговоров с ЕС, однако пока не подписан ни закон о реформе оплаты труда госслужащих, ни о доплатах судьям.

Если кандидата на должность судьи по дороге на экзамен задержит ТЦК, то уважительность или неуважительность его неявки определит ВККС

Кандидатам на должности судей все же желательно уведомить Комиссию об обстоятельствах, препятствующих сдаче экзамена.

Закон о реформе оплаты труда госслужащих, согласно которому должна была вырасти зарплата в аппаратах судов, до сих пор не подписан

Планировалось, что закон вступит в силу 1 апреля.

Мобилизация на тыловые должности не будет останавливать судебное разбирательство – Анастасия Радина зарегистрировала законопроект

Глава комитета Верховной Рады Анастасия Радина предлагает, чтобы судебное разбирательство останавливалось только в случае мобилизации обвиняемого для непосредственного выполнения боевых задач, и во время такого приостановления не истекал срок привлечения лица к ответственности.

За умышленный обход санкций будут наказывать лишением свободы до 10 лет — комитет рекомендовал принять законопроект Президента

Правоохранительный комитет парламента рекомендовал принять за основу законопроект Владимира Зеленского, которым предлагается наказывать лишением свободы до 10 лет за нарушение или умышленный обход санкций.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Гринчук
    Руслан Гринчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Надія Губенко
    Надія Губенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді