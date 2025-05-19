Закон про реформу оплати праці держслужбовців, за яким мала зрости зарплата в апаратах судів, досі не підписаний

Планувалося, що закон набуде сили 1 квітня.

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Дорожня карта з питань реформи державного управління, яка потрібна для забезпечення процесу перемовин з ЄС про вступ України, схвалена розпорядженням Кабміну №475-р. Як випливає з опублікованого Офісом віцепрем’єрки з питань євроінтеграції Ольги Стефанішиної документу, ключові запропоновані реформи включають зокрема «розбудову спроможної, професійної та вмотивованої державної служби шляхом створення надійної системи набору та відбору кадрів на основі професійних компетентностей, що забезпечує доброчесність; покращення утримання та мотивації персоналу через комплексну реформу оплати праці на державній службі».

Також розпорядженням уряду була схвалена Дорожня карта з питань верховенства права, яка вже на другий квартал 2025 року передбачає «постійне забезпечення судів, органів та установ системи правосуддя належними фінансовими та людськими ресурсами; забезпечення конкурентного рівня суддівської винагороди для суддів та заробітної плати для працівників апарату судів, інших органів та установ системи правосуддя».

Отже, в обох документах надана належна оцінка тому, що для мотивації держслужбовців, зокрема, апаратів судів, ефективно працювати важливою є достойна оплата їх праці – і не лише на рівні керівників державних органів.

Раніше Державна судова адміністрація повідомила, що справедливий рівень зарплати держслужбовців судів, їх конкурентоспроможність з держслужбовцями інших державних органів, посади яких належать до однієї категорії та рівня, сталість кадрового потенціалу системи правосуддя дозволить забезпечити прийнятий в цілому законопроект 8222, який має на меті запровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців.

Також ДСА висловила вдячність уряду та народним депутатам за прийняття цього закону.

Як писала «Судово-юридична газета», цей законопроект 8222 Верховна Рада у другому читанні ухвалила 11 березня 2025 року.

17 березня цей закон 4282-ІХ було спрямовано на підпис Президенту.

Закон мав набрати чинності з 1 квітня 2025 року, за виключенням деяких норм.

Нагадаємо, раніше Державна судова адміністрація повідомила, яку заробітну плату будуть отримувати працівники апаратів місцевих та апеляційних судів з 1 квітня 2025 року – після запланованої дати набуття чинності новим законом. Зокрема, планувалося, що заробітна плата працівників апаратів судів з 1 квітня збільшиться на 20-87% в залежності від посади.

Однак наразі він не підписаний, відповідно, чинності не набув.

Автор: Наталя Мамченко

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