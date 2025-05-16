На Донеччині оголосили примусову евакуацію понад 300 дітей з прифронтових сіл

Через ворожі обстріли Донецька ОВА ухвалила рішення про примусову евакуацію родин із дітьми.

Фото: znayshov.com

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У Донецькій області ухвалено рішення про примусову евакуацію родин із дітьми з прифронтових територій через загрозу безпеці. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, евакуації підлягають 285 дітей із селища Олексієво-Дружківка та ще 47 дітей із восьми населених пунктів Шахівської громади — сіл Веселе, Грузьке, Золотий Колодязь, Кучерів Яр, Лідине, Мар’ївка, Новотроїцьке та Петрівка.

«Рішення погоджено з органами військового командування та направлено до Координаційного штабу з проведення евакуаційних заходів та ефективного реагування на масове переміщення населення», — зазначив Філашкін.

Причиною термінового рішення стали значно посилені обстріли з боку російських військ, які роблять перебування в цих районах вкрай небезпечним.

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