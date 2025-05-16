В Донецкой области объявили принудительную эвакуацию более 300 детей из прифронтовых сел

Из-за вражеских обстрелов Донецкая ОГА приняла решение о принудительной эвакуации семей с детьми.

Фото: znayshov.com

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В Донецкой области принято решение о принудительной эвакуации семей с детьми из прифронтовых территорий из-за угрозы безопасности. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По его словам, эвакуации подлежат 285 детей из поселка Алексеево-Дружковка и еще 47 детей из восьми населенных пунктов Шаховской громады - сел Веселое, Грузское, Золотой Колодец, Кучеров Яр, Лидино, Марьевка, Новотроицкое и Петровка.

«Решение согласовано с органами военного командования и направлено в Координационный штаб по проведению эвакуационных мероприятий и эффективного реагирования на массовое перемещение населения», - отметил Филашкин.

Причиной срочного решения стали значительно усиленные обстрелы со стороны российских войск, которые делают пребывание в этих районах крайне опасным.

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