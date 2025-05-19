Если кандидата на должность судьи по дороге на экзамен задержит ТЦК, то уважительность или неуважительность его неявки определит ВККС

Кандидатам на должности судей все же желательно уведомить Комиссию об обстоятельствах, препятствующих сдаче экзамена.

Фото: rbc.ua

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В Высшей квалификационной комиссии судей 16 мая рассказали о перспективах кандидатов в том случае, если по дороге на квалификационный экзамен (или накануне экзамена) они будут задержаны сотрудниками Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

«Уважительность или неуважительность явки кандидата на квалификационный экзамен в таком случае своим решением определит Комиссия», - сообщил член ВККС Роман Сабодаш во время онлайн-сессии с участниками отбора на должности судей.

Также в ВККС добавили, что неявка кандидата на экзамен в любом случае не препятствует проведению экзамена, поскольку отбор или конкурс на должность судьи является индивидуальным и добровольным делом самих кандидатов.

«Уважительность или неуважительность неприбытия на экзамен определит Комиссия с учетом имеющихся обстоятельств, но неприбытие не препятствует проведению экзамена», - добавила член ВККС Надежда Кобецкая.

При этом в ВККС все же посоветовали кандидатам, в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, все же попытаться сообщить в Комиссию о возникновении тех или иных обстоятельств, препятствующих своевременному прибытию на экзамен.

«Уважительность причины неявки очень важна», - добавили члены ВККС.

Напомним, что «Судебно-юридическая газета» рассказывала о последних новостях отбора на 1800 вакантных должностей судей местных судов. В частности, ВККС определила время и место сдачи квалификационного экзамена, а также сообщила, что собеседования с кандидатами на должности судей начнутся в 2026 году.

Автор: Вячеслав Хрипун

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