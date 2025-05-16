Зеленський провів зустріч із прем’єркою Данії – про що йшла мова

Зеленський і прем’єрка Данії узгодили новий пакет допомоги.

Фото: ОП

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів зустріч із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. За його словами, сторони зосередилися на питаннях подальшої військової підтримки, інвестицій у вітчизняний оборонно-промисловий комплекс, а також на координації дипломатичних зусиль.

Зеленський наголосив, що Данія вже готує 26-й пакет військової допомоги для України, підкресливши її провідну роль серед країн-партнерів. «Ця підтримка допомагає захищати життя. Надзвичайно цінуємо це», — зазначив глава держави.

Окремо сторони обговорили результати переговорів у Стамбулі та взаємодію з США і європейськими партнерами. За словами президента, Україна та Данія мають спільну позицію: тиск на Росію має залишатися, особливо в разі відмови Кремля від припинення вогню.

Зеленський також повідомив, що з липня Данія головуватиме в Раді ЄС. У цьому контексті Київ розраховує на підтримку Копенгагена в питанні європейської інтеграції України.

«Дякую уряду та всьому народу Данії за всі прояви допомоги для нашої держави, за непохитну підтримку наших людей», — підсумував президент.

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