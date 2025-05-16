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Нідерланди утричі збільшили військову допомогу Україні – Зеленський

21:57, 16 травня 2025
Зеленський зустрівся з прем’єром Нідерландів – обговорили ППО, інвестиції та тиск на Росію.
Нідерланди утричі збільшили військову допомогу Україні – Зеленський
Фото: ОП
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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із новим прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом на полях саміту Європейської політичної спільноти, що проходив у Тирані, Албанія.

Глава держави подякував Нідерландам за значне збільшення військової допомоги.

«Під час зустрічі з Премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом подякував за рішучу підтримку України: цього року Нідерланди майже втричі збільшили обсяг оборонної допомоги. Цінуємо цей внесок у захист життя наших людей», — зазначив Зеленський.

Сторони також обговорили підсумки зустрічі в Стамбулі та важливість подальшого тиску на Росію з метою досягнення повного припинення вогню — як першого кроку до стійкого миру.

Окрему увагу було приділено посиленню української системи протиповітряної оборони та залученню інвестицій у вітчизняне оборонне виробництво.

«Все, що допомагає захищати життя від російської агресії та повертати безпеку для людей», — наголосив президент.

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Нідерланди оборона Володимир Зеленський ППО

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