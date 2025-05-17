Росія висунула п'ять максималістських вимог на переговорах з Україною у Стамбулі – Bloomberg

Санкції у відповідь: США та ЄС готують новий тиск на Росію після її максималістських вимог на переговорах.

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Європейські посадовці не мають уявлення, що президент США Дональд Трамп скаже далі щодо війни Росії проти України — або до чого це їх може привести, пише Bloomberg. Перші за три роки прямі переговори між Україною та Росією завершилися в Туреччині 16 травня без домовленості про припинення вогню, а Москва повторила перелік максималістських вимог, а лідери Франції, Німеччини, Польщі та Великої Британії разом з Президентом України Володимиром Зеленським провели телефонну розмову з Трампом, щоб обговорити наступні кроки.

За словами людей, знайомих із перебігом зустрічі, російська сторона висунула жорсткі вимоги.

«Україна повинна прийняти нейтральний статус без присутності іноземних військ чи зброї масового знищення, відмовитися від вимог щодо воєнних репарацій від Росії та змиритися з втратою Криму та чотирьох інших регіонів, які московські війська не повністю окупували», - пише Bloomberg.

А от російська делегація заявила, що Путін погодиться на припинення вогню лише після того, як Україна виведе свої війська з цих регіонів і здасть їх, повідомили джерела Bloomberg, які попросили не називати їх імен, обговорюючи приватні обговорення. За їхніми словами, Кремль хоче, щоб усі п'ять регіонів були визнані міжнародною спільнотою як російські.

Ці всі вимоги суперечать умовам, запропонованим США.

Посадовці зазначають, що погляди США на Росію загострилися останніми тижнями, і що працівники адміністрації Трампа вважають Путіна головною перешкодою на шляху до мирної угоди, сказали джерела, які розмовляли на умовах анонімності.

За словами людей, знайомих з перебігом дискусій, американські посадовці, які цього тижня зустрілися зі своїми європейськими колегами в Туреччині, висловили готовність запровадити санкції проти Росії після того, як Москва оголосила, що направить на переговори помічників низького рівня.

«Я сподіваюся, що наступного тижня це питання зрушить з місця, оскільки Путін не сів за стіл переговорів», – сказав в сенатор Річард Блюменталь, демократ від Коннектикуту. «Президент Трамп заявив, що він позитивно ставиться до санкцій, наші європейські союзники дуже його підтримують, і я думаю, що зараз саме час».

Інші скептично ставляться до того, що Трамп зацікавлений у заходах, які включатимуть штрафні тарифи для країн, що купують у Москви нафту, газ та інші енергетичні продукти, кажуть джерела.

Європейський Союз наступного тижня має намір ухвалити новий пакет санкцій, спрямованих проти російського тіньового флоту нафтових танкерів. Президент Комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила журналістам, що блок працює над подальшими заходами, спрямованими на газопроводи «Північний потік» та фінансовий сектор Москви, і заявила, що гранична ціна на російську нафту країнами «Великої сімки» може бути знижена.

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